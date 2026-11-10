Los tres anatemas de Intxaurrondo contra Broncano

Lo más interesante de la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en la noche del lunes no ha sido la entrevista en sí. Ha sido la reacción. El cómico, tras abandonar el terreno donde está cómodo, decidió hacer una entrevista seria en la que decidió confrontar a la persona con la caricatura que toda la progresía se ha hecho de Vox y de él. Naturalmente, como la caricatura es más falsa que un billete de seis euros, hasta un Abascal a medio gas lo dejó para el arrastre. "Perdona, pero es que a veces me sale un punto de cómico que es el que te ha faltado a ti en esta entrevista", terminó el líder de Vox en lo que fue el resumen más certero de la actuación de un Broncano incómodo en un papel que nunca ha sido el suyo, pero al que se obligó a sí mismo a representar por miedo a que los suyos lo crucificaran al día siguiente. Sin ningún éxito.

Los clavos en pies y manos de Broncano los ha hundido en la madera Intxaurrondo mediante tres anatemas. Primero, que la televisión pública no debe dar cabida a "la extrema derecha". Por supuesto, nada ha mencionado sobre la extrema izquierda, que no puede tener más cabida en el Gobierno y en RTVE. Y que, al contrario que Vox, sí representa una opción política extremista. Porque, al final, si queremos que la calificación de extremismo sea mínimamente objetiva, no podemos usar como baremo los creique y los penseque de nadie. La mejor forma de evaluar el extremismo de una opción política es enfrentarlo a la violencia y a los gobiernos dictatoriales de los que podría tener más cercanos ideológicamente. La falta de condena, la disculpa cuando no el apoyo, a dictadores como Castro o Pinochet, o a la violencia de un Breivik o unos antifa.

El problema con este test objetivo es que Vox está tan lejos del apoyo a las dictaduras y la violencia en nombre de la derecha que hasta la propia RTVE, de manos de Jesús Cintora, tuvo que propagar un bulo para asociarlo al franquismo. En cambio, nuestro Partido Comunista, nuestra Izquierda Unida, nuestro Podemos, nuestro Frente Amplio jamás se han cortado de alabar a los más sanguinarios y totalitarios de entre los suyos. Desde alabar a Lenin a ensalzar a Castro, pasando por Hamás y todos los grupos terroristas que han disfrazado de "resistencia". Si la extrema y no tan extrema izquierda ha absuelto y normalizado a Bildu, partido nacido del terrorismo, dirigido por un terrorista y que lleva a terroristas en sus listas, usar el supuesto e imaginado extremismo de Vox como excusa es intelectualmente inaceptable. Pero claro, Intxaurrondo no es una periodista preocupada por los extremismos. Es una comisaria política.

El segundo anatema es que RTVE tiene el deber de "defender los derechos fundamentales y la igualdad". Sin embargo, y por poner un solo ejemplo, tanto ella como sus invitados habituales defienden la ley integral de violencia de género, contraria a la igualdad y los derechos fundamentales de la mitad de la población. Pero claro, Intxaurrondo no es una periodista preocupada por los derechos humanos. Es una comisaria política.

El tercer anatema es que la "normalización de los discursos discriminatorios" queda fuera del pluralismo que RTVE debe representar como televisión pública. Es una poco sutil referencia a la idea absurda de que expulsar a los inmigrantes ilegales te convierte en racista. Y sin embargo, si nos lo tomamos en serio viniendo de quien viene, ese principio jamás le ha supuesto un problema a ella misma para entrevistar e invitar a lo más rancio del nacionalismo periférico, cuya función principal consiste en discriminar entre los que considera suyos y los demás españoles, en impedirles que aprendan en su lengua o que sepan de los logros que como nación hemos tenido. Pero claro, Intxaurrondo no es una periodista preocupada por la discriminación. Es una comisaria política.

Para todos los intxaurrondos y las intxaurrondas de este mundo, Broncano debe ser condenado por haber pecado. No como ella, siempre implacable y fiel inquisidora de la fe progresista. "Yo lo he tenido claro. En estos últimos tres años no se ha entrevistado en este programa a nadie que vaya contra los derechos humanos", alardeó durante su crucifixión del cómico que dejó de serlo por miedo a los suyos. Sin embargo, tras bucear unos segundos en el archivo, he visto que entrevistó hace poco más de un mes a Oskar Matute, uno de los jefazos de EH Bildu, el partido nacido del terrorismo, dirigido por un terrorista y que lleva a terroristas en sus listas. No hay nadie en política en España que esté más en contra de los derechos humanos que aquellos que han asesinado por imponer sus ideas.

Pero claro, a Silvia Intxaurrondo no le importan los derechos humanos, sino el derecho inalienable de la izquierda a gobernar a toda costa. No discrimina a Vox con el dinero que les quitan a los contribuyentes que votan a Vox porque sean de extrema derecha. Los califica de extrema derecha para poder discriminarlos por atentar contra el mandamiento único: "Sólo la izquierda es buena y tiene derecho a gobernar". Porque no es periodista ni una intelectual preocupada por los límites del debate público. Es una comisaria política. Al menos, Abascal y los suyos pueden suspirar aliviados de que no tenga una Lubianka a su disposición.