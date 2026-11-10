El Gobierno programa dos consejos de ministros extraordinarios para aprobar medidas electoralistas

El Gobierno ha decidido exprimir hasta la última página del BOE antes del 29N. Moncloa ha convertido la recta final del calendario en una auténtica carrera de reales decretos y anuncios, hasta el punto de que los dos Consejos de Ministros ordinarios que quedan antes de la convocatoria electoral ya no le parecen suficientes. El Ejecutivo ha añadido dos reuniones extraordinarias, previstas para este viernes 13 y el próximo viernes 20, con las que pretende apurar al máximo su capacidad de aprobar medidas antes de las elecciones.

La premisa oficial es que Sánchez gobernará hasta el último minuto. La realidad es que Moncloa ha decidido multiplicar las oportunidades de anunciar medidas en plena antesala electoral. La precaria mayoría parlamentaria del PSOE ha empujado al Gobierno a hacer del real decreto su tabla de salvación legislativa, recurriendo a esta fórmula de manera sistemática durante toda la legislatura.

No deja de ser significativo que uno de esos Consejos extraordinarios coincida precisamente con el arranque oficial de la campaña electoral y el otro se produzca en plena campaña electoral. El Gobierno ha reservado así una de las jornadas de mayor exposición política para celebrar una reunión en la que, por ahora, no ha querido concretar qué medidas piensa aprobar. Fuentes gubernamentales justifican la convocatoria alegando que hay "muchas cosas" pendientes y que ha sido necesario desacoplar los Consejos para dar cabida a todo lo que queda por sacar adelante.

El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presumido de ello en sus redes sociales, donde ha reivindicado al Ejecutivo como garante de que se "refuerce el Estado de bienestar, ahora y en los próximo 4 años de Gobierno progresista".

Celebraremos 4 Consejos de Ministros, más el de hoy, antes del #29N. Además de los ordinarios, haremos dos más extraordinarios: 13 y 20 de noviembre. Más derechos, más mejoras y más refuerzo del Estado del bienestar, ahora y en los próximos 4 años de Gobierno progresista. — Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 10, 2026

Entre los asuntos que siguen pendientes figura una de las decisiones más controvertidas que tiene sobre la mesa el Ejecutivo: el posible indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde Moncloa defienden que convocar estas reuniones extraordinarias es completamente "legal" y "legítimo". En principio, las mismas fuentes sitúan el último Consejo de Ministros en el martes 24 de noviembre, a tan solo cinco días de la cita con las urnas.