El tartaja

Las Fuerzas Armadas de la Transición tenían mala fama. No solo por golpistas, sino por ineficaces. Los fusiles de mi instrucción no disparaban. Las metralletas con las que hacíamos guardia habían ido perdiendo balas del cargador hasta ser todas sustituidas por colillas. Una prueba aún más flagrante de la inoperancia de aquel Ejército fue, por ejemplo, elegirme a mí como bibliotecario del cuartel. Pero peor fue cuando pusieron al frente de la centralita al único tartaja del regimiento, que encima se atacaba de los nervios de pensar en lo mucho que tenía que decir al descolgar el teléfono: el larguísimo nombre de la unidad. Nadie tenía la paciencia de dejarle acabar.

El sanchismo es peor. Los trenes descarrilan, los barrancos se desbordan, las carreteras se cuartean, los criminales redactan las leyes, los Falcon se rompen, a Ceuta y Canarias las invaden, las cloacas se atrancan, los portavoces entontecen, los que bailan trastabillan, los que cantan desafinan, los que besan lo hacen sin lengua, los que corean enloquecen, los que insultan dimiten, los que gobiernan huelgan, vacan, ofenden y enojan, los cónyuges consienten. Solo falta que los locutores de televisión tartamudeen, como el telefonista de mi regimiento, y el cuadro estará completo.

La cosa tiene delito porque al gafe no lo identificas hasta pasada media docena de desgracias, al malvado hasta que comete la primera vileza, al putero hasta que lo pillas en la cama con una, con dos o con tres, al ladrón hasta que roba, al matón hasta que amenaza, al cobarde hasta que se arruga, pero al tartaja lo ves, o mejor dicho, lo oyes venir desde bien lejos, antes de haberle encargado nada.

Tartamudear no es nada malo, aunque podemos convenir, sin entrar en polémicas, que no es la gracia ideal que ha de adornar a un locutor de televisión, como tampoco lo era para un telefonista. No pasaría nada porque fuera feo o enclenque o ignaro, que todo eso es Broncano, ya que no sería en eso el único ni el peor. Lo inaudito es que tartajee. Si tuviera que presentar un telediario, duraría una hora más. Si fuera corresponsal en el extranjero, no podría decir más que su nombre y la ciudad desde donde hace la crónica, pues el tiempo concedido no le daría ni para despedirse. Si presentara un concurso, los participantes perderían la ocasión de contestar. Y si fuera el hombre del tiempo, se aburriría hasta el mapa. El tartamudo puede ser cualquier cosa, médico, ingeniero o arquitecto, pero el colmo de la ineptitud es ponerle a hacer una de las pocas cosas que de ninguna manera puede hacer, que es presentar un programa de televisión, por muy malo que sea, que este lo es.

Claro que en un régimen donde el presidente falsificó su doctorado, adulteró las primarias de su partido, hizo catedrática a la burra de su mujer y profesor de música al soplagaitas de su hermano, ¿por qué no iba a ser un tartamudo la estrella de su televisión? Al menos, todavía no hemos visto a su caballo al frente del Tribunal Constitucional. ¿O sí?