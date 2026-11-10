Feijóo acusa a Sánchez de "no respetar ni a los muertos" y califica de "error histórico" la huelga general

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de Urda ha sido especialmente ofensiva porque el presidente ha acudido, en su lugar, a grabar una entrevista con el youtuber Jordi Wild. El presidente se justificó diciendo que no acude a actos religiosos, como hizo con Adamuz, obviando que sí ha asistido a otros funerales. Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de "no respetar ni a los muertos".

"Es que no tiene respeto por nada, y ya cuando tampoco tiene respeto por los muertos, ni por tus compatriotas, se quiebra la confianza", ha criticado el presidente del Partido Popular durante una entrevista en Horizonte con Iker Jiménez, en la que ha participado a distancia, por videoconferencia, después de asistir al funeral de Estado celebrado en la catedral de Toledo, y que han presidido los Reyes de España.

En su opinión, la asistencia era "obligatoria" para el presidente del Gobierno, dada la presencia del jefe del Estado, el Rey Felipe VI. "El responsable de toda la negligencia continuada del mantenimiento del AVE es el presidente del Gobierno", ha dicho, recordando que "no ha podido evitar una tragedia que era evitable" y, por tanto, "al menos debería de mantener un cierto respeto por las víctimas".

Feijóo ha recordado que, entre los representantes del Estado, además de los Reyes, había diez presidentes del PP de Comunidades Autónomas, además de los presidentes del Congreso y el Senado, y el vicepresidente del Gobierno. De ahí que la ausencia de Sánchez sea todavía más llamativa. Tampoco ha acudido al funeral el líder de Vox, Santiago Abascal, por considerarlo un acto privado para los familiares de las víctimas.

La huelga general contra la oposición

Preguntado por la huelga general de este miércoles, el líder del PP ha vuelto a criticar que se haya convocado contra la oposición, como admitió María Jesús Montero. Algo "insólito", ha dicho Feijóo, reprochando a los sindicatos su decisión, a los que ha advertido de que si gobierna, "quiere tener interlocutores con prestigio". Algo que, en su opinión, han perdido CCOO y UGT por una convocatoria hecha tras ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, y a sólo dos días de la campaña del 29-N. "Es un error histórico", ha dicho.

En su opinión, el adelanto de las generales responde al intento de Sánchez por esquivar los casos de corrupción que le señalan directamente, como el de las cloacas del PSOE y el de la financiación ilegal del partido. Feijóo ha criticado que se trata de un presidente que "no da cuentas a nadie" por las decisiones que toma, ni a su partido, a las Cortes o a los españoles. "Tiene más imputados que diputados", ha añadido.

También ha recordado que todavía permanecen en Ceuta más de 15.000 inmigrantes, en una ciudad que sigue sin recuperar la normalidad, ni tener seguridad en las calles. En este sentido, ha especulado con las deudas que tiene Sánchez con Marruecos, país al que ha reiterado su negativa de participar en la celebración del Mundial de fútbol si la final tiene lugar en Casablanca. "España no va a poner dinero para que la final sea en otro país", ha dicho.

Sobre las acusaciones lanzadas por Koldo García contra el PP, de que se reunió con ellos y le ofrecieron un millón de euros por aportar pruebas contra el Gobierno, Feijóo ha asegurado que "nadie en el de mi partido ha ofrecido un solo euro" con ese fin, negando las informaciones publicadas por El País o la SER, que ha calificado de "difamaciones".

El presidente del PP incluso ha desvelado que han interpuesto una querella contra un periodista por hacer esas afirmaciones, a diferencia de la denuncia anunciada por Sánchez contra Leire Díez que nunca ha llegado a materializarse, avanzando que denunciarán a quien les acuse de llevar a cabo ese soborno. Se trata de Ernesto Ekaizer por lanzar esas acusaciones en un programa de TVE.