La desesperada reacción de Sánchez a la entrevista de Abascal en La Revuelta

Pedro Sánchez ha convertido a David Broncano y a La Revuelta en nuevos protagonistas de su estrategia electoral. El presidente del Gobierno ha aprovechado la entrevista que Santiago Abascal concedió este lunes al programa de RTVE para entrar en la polémica y cargar contra el líder de Vox, al que acusa de lanzar amenazas bajo la apariencia de una broma. Un nuevo movimiento con el que Moncloa recupera una estrategia que ya desplegó en 2023: agitar el miedo a un Gobierno de PP y Vox, que el propio Sánchez no presenta como una alternancia política, sino como una "involución".

El jefe del Ejecutivo ha elevado a la categoría de "amenaza" el intercambio humorístico que protagonizaron Abascal y Broncano al despedirse. "Santiago, no te voy a desear suerte", le dijo el presentador, a lo que el líder de Vox respondió: "Pues yo sí porque vas a necesitarla". Abascal aclaró inmediatamente que se trataba de una broma, en un formato televisivo en el que habitualmente la comedia forma parte de la entrevista.

Sin embargo, Sánchez ha aprovechado el episodio para lanzar un mensaje político y marcar el terreno de juego de los socialistas. "Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia", ha sentenciado el presidente, que vuelve a recurrir al discurso de la amenaza y el miedo para desacreditar al líder de Vox.

Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia. Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización. pic.twitter.com/aN3uvddsA1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 10, 2026

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para sumarse a la ofensiva de Pedro Sánchez contra Santiago Abascal. Saiz ha puesto el foco en "los insultos" que, a su juicio, profirió el líder de Vox contra el presidente del Gobierno, al que calificó de "dictador". En la misma línea que Sánchez, la portavoz ha salido en defensa de David Broncano y ha elevado el tono de sus críticas contra Abascal, asegurando que "no hay mayor insulto que amenazar al presentador deduciendo de sus palabras que en su mundo ultra no cabemos todos".

"Lo que vimos anoche fue a un político insultando a un trabajador y eso merece toda mi condena", ha proseguido la ministra portavoz, que ha aprovechado el episodio para reivindicar al Ejecutivo como un Gobierno que "lleva años luchando contra el odio".

Fuentes gubernamentales restan importancia a los datos de audiencia de la entrevista y se aferran a minimizar su alcance. "No todos los telespectadores comparten las ideas ultraderechistas de Abascal", sostienen. Una explicación con la que el Ejecutivo trata de desvincular el respaldo televisivo al líder de Vox de una adhesión a sus postulados, mientras las encuestas reflejan un retroceso claro del PSOE en la intención de voto.