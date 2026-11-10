Libertad Digital lanza una guía de voto que aclara qué hay que votar en el Senado para que gane la derecha

El Partido Popular y Vox alcanzaron un acuerdo para las candidaturas del Senado de cara a las elecciones generales del 29-N, con el objetivo de aspirar a controlar los tres quintos de la Cámara Alta. Lo que busca este acuerdo es impedir que la lista conjunta de la izquierda bloquee la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional, torpedeando la próxima legislatura en la que, según la mayoría de las encuestas, gobernaría Alberto Núñez Feijóo con el apoyo de Santiago Abascal.

En ese pacto se acordó que Vox no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estas provincias, el PP incluirá en sus listas un candidato independiente en la segunda o tercera posición de la papeleta, que será designado por Vox.

Por otro lado, el PP presentará tres candidatos en catorce provincias, en las que Vox presentará sólo a uno: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad. El PP renuncia a concurrir en tres provincias: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

Para que cada votante tenga claro lo que quiere votar en su provincia, Libertad Digital ha lanzado una guía de voto para que no tengas dudas sobre qué votar para que la derecha gane en cada territorio.

Es muy fácil de usar. Tan sólo tienes que usar la ubicación o elegir la provincia en el listado y la guía te dirá cómo proceder de cara a las papeletas de color sepia. Por ejemplo, si marcas Madrid, te dirá: "Circunscripción Madrid: PP o Vox, como siempre. No hay cambios en tu provincia: PP y Vox concurren con normalidad y puedes decidirte indistintamente por uno y otro".

Y si es en una provincia como Cáceres, la guía te dirá: "Circunscripción Cáceres: PP o PP + Vox. Tienes dos opciones: votar a tres candidatos del PP, o votar al candidato de Vox y a dos del PP. Vox presenta un único nombre para maximizar las posibilidades de ambos".

Provincia a provincia

Por dejarlo aún más claro. Los dos partidos no han pactado una lista unificada en toda España sino que la situación varía según la provincia. Así tendría que votar un ciudadano que quisiera que la derecha controlara el Senado con una mayoría suficiente para evitar el bloqueo de órganos como el Tribunal Constitucional: