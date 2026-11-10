Reconstrucción nacional: Los compromisos de Feijóo para sus primeros cien días de gobierno

Alberto Núñez Feijóo ha reunido a un gran número de representantes del PP en el Espacio Torrelara para presentar su programa electoral, su propuesta para una 'Reconstrucción Nacional' que empezará al día siguiente de las elecciones, "si los españoles me dan la confianza". Un texto cuya responsable ha sido la vicesecretaria Alma Ezcurra, en estrecha colaboración con el fallecido Pablo Vázquez, expresidente de Reformismo 21, para quien ha tenido un emotivo recuerdo.

El líder del PP ha advertido de que el próximo 29-N son las elecciones "más trascendentales de los últimos 50 años" en España. "Nos enfrentamos a problemas de tal gravedad que España no puede permitirse cuatro años más como estos", ha dicho, denunciando que "se han debilitado los 4 pilares de un país: el Estado; el poder que se ha forzado hasta los de la límites democracia; la nación usada para enfrentar y negociar; y la idea de que hay que vivir por debajo de nuestra posibilidades".

Su principal compromiso para los primeros cien días de gobierno será llevar a cabo una auditoría de toda la administración general del Estado. "Si encontramos fraude, lo denunciaremos; si hay gastos que no son para el interés nacional, los eliminaremos", ha dicho, comprometiéndose también a "no dar incentivos para quienes llevan una empresa al desastre", en referencia a los bonus aprobados por Adif tras Urda, y antes del relevo de su presidente.

"Mi primer decreto será moral, poner fin al muro entre españoles", ha dicho, defendiendo la necesidad de recuperar la reconciliación y unidad nacional para poner fin al sanchismo con una alternativa, a través de una forma "distinta de gobernar". "Mi prioridad es devolverle a los jóvenes la esperanza de una vida digna y segura", ha dicho, advirtiendo de que "cuatro años más de un Sánchez envalentonado, el daño al Estado sería irreversible".

Entre las medidas más importantes, una veintena destinadas a reconstruir los pilares del Estado, y que incluyen un Plan Nacional de Presencia del Estado, con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña; juicios rápidos y tramitación conjunta de los delitos leves frente a la multirreincidencia, para que nadie haga del hurto y la okupación un modo de vida; identificación en un máximo de siete días de quien cruce ilegalmente la frontera y devoluciones sin demora, de la mano del nuevo mecanismo europeo.

El PP se compromete a que España no vuelva a vivir una legislatura entera sin cuentas públicas; tener un Tribunal Constitucional independiente; un fiscal general del Estado que no dependerá del Gobierno; subir las pensiones cada año con el IPC; una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) común en toda España; más de 300.000 millones de euros en 15 años o una nueva Ley de Nacionalidad que endurezca los requisitos para obtenerla, con opciones de perderla si se cometen delitos graves.

La herencia recibida

Feijóo ha prometido "no refugiarse en la herencia recibida". "La explicaré con todo detalle y claridad, y el tiempo necesario, pero no será una coartada para incumplir mi compromiso", ha dicho, advirtiendo también de que "no soy heredero ni de los contextos, ni de los errores de nadie, lo que digo lo cumplo", en referencia a anteriores gobiernos del PP como el de Mariano Rajoy, cuyos incumplimientos con el electorado derivaron en la división de la derecha.

El programa electoral incluye 249 medidas, algunas de las cuales todavía no se han desvelado y se darán a conocer durante la campaña electoral. Entre ellas, la 173 que se ha hecho pública este martes sobre una Renta de Activación para reunir el Ingreso Mínimo Vital y los distintos subsidios "en un solo camino hacia el empleo". "Lo haremos en colaboración con las CCAA", recoge el texto.

Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo. Con seguimiento verificable, de tal forma que rechazar empleos adecuados, de forma reiterada y sin justificación, "supondrá la pérdida graduada de las ayudas". "Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo, ha defendido el líder del PP.