Loterías castiga a esRadio y premia a la SER con 120 veces más inversión en publicidad

Como cada año por estas fechas, el ente público Loterías y Apuestas del Estado ha lanzado su campaña de promoción para incentivar a los españoles a participar en el sorteo del 22 de diciembre. El plato fuerte de esta campaña es el habitual y emotivo anuncio del Gordo de Navidad.

La agencia encargada por el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda para hacer el spot publicitario ha sido Proximity Madrid, el actor elegido ha sido Álvaro Quintana -conocido por sus papeles en Acacias 38 y La Promesa- y la ciudad escenario del rodaje fue Santander. La trama del anuncio está basada, como es habitual, en los buenos sentimientos y en cómo los pequeños gestos que salen de la bondad pueden cambiar la vida de las personas.

En la historia de estas Navidades, titulada "Corazonada", el protagonista es Edu, un chico joven que está pendiente de un trasplante de corazón. Gracias a un donante anónimo puede continuar con su vida. Mientras viaja en autobús con su novia durante las fiestas navideñas, un pálpito le lleva a bajarse tres paradas antes de su destino y dirigirse a una administración de Loterías. Allí encuentra el número que se le ha aparecido en su mente; el último que le queda al lotero con esos dígitos concretos. La casualidad hace que en ese momento se encuentre con una mujer que iba a comprar el mismo número que siempre jugaba su hermano recién fallecido, justamente el hombre que donó su corazón a Edu. El chico decide compartir el décimo con la mujer desconocida. "Hace poco alguien ha compartido algo conmigo y me ha dado otra vida", es la frase final de un anuncio que vuelve a conectar la Lotería de Navidad con la solidaridad, las segundas oportunidades y lo maravilloso que es compartir. De hecho, el eslogan final del spot es "compartir nos da la vida".

Todo muy bonito, sino fuera porque eso es exactamente lo contrario que práctica en la realidad Loterías y Apuestas del Estado, bajo la presidencia del socialista andaluz, Jesús Huerta Almendro.

120 veces más inversión en la SER que en esRadio

Un año más, Huerta Almendro ha usado el dinero público de todos los españoles para castigar a esRadio en el reparto publicitario que marca la ley. No es la primera vez. Valga como ejemplo el ejercicio completo ya acabado de 2025. En ese periodo, Loterías asignó a la Cadena SER más de 3,35 millones de euros en publicidad, 1,9 millones a la Cadena COPE y algo más de 1,8 millones a Onda Cero. La cantidad exacta asignada a esRadio, la cuarta emisora privada nacional más importante, fueron 27.930,31 euros. Eso supone 120 veces menos que a la Cadena SER.

Aún dando por buenos los datos de audiencia ofrecidos por el EGM, la SER tiene 4,4 millones de oyentes frente a los 740.000 de esRadio. Esto supondría, si damos por correctos esos datos del EGM, que la SER tiene seis veces más oyentes que la emisora del Grupo Libertad Digital. Seis veces más oyentes, ciento veinte veces más inversión pública de Loterías y Apuestas del Estado.

Loterías y Apuestas del Estado, un caso más

El Grupo Libertad Digital ha sido excluido sistemáticamente de las campañas de promoción institucional que ha llevado a cabo la Administración del Estado, durante los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez. Esta exclusión resulta aún más llamativa en la medida en que en diversas campañas se ha contratado a medios de comunicación de menor relevancia y audiencia.

Es importante recordar que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, establece que la contratación de publicidad institucional por las Administraciones Públicas ha realizarse "respetando estrictamente los principios de publicidad y concurrencia, y atendiendo siempre a criterios objetivos" (art. 8). Libertad Digital y esRadio son dos medios que en sus respectivos campos presentan una audiencia "objetiva" que los colocan entre los más importantes del país. Pese a ello, el Gobierno de Sánchez los excluye de forma ilegal, mientras que otros medios se benefician de una sobre representación.

Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Luis Planas dedicó entre, 2020 y 2024, 5.173.000 euros en campañas de publicidad en radio. De ese dinero, 4.120.000 se los quedaron las radios del Grupo Prisa. Han leído bien. El resto se lo tuvieron que repartir entre todas las empresas radiofónicas. En todos esos años a esRadio, pese a ser la cuarta radio nacional más importante, sólo se le adjudicaron campañas por valor de 5.249 euros. La mitad en 2021 y la otra mitad en 2022. Quinientas veces menos que lo que se adjudicó a La Cadena SER en el mismo periodo. No tenemos datos oficiales del resto de emisoras en 2025, pero sí de esRadio: Cero euros.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital gastó entre 2021 y 2025 1,6 millones de euros en campañas de publicidad radiofónicas. El único año donde esRadio no fue vetada fue en 2022, con una campaña por valor de 11.800 euros. Cuarenta y seis veces menos que lo que se le adjudicó a la SER.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la portavoz Elma Saiz dedicó en el periodo 2021-2024 más de 1,2 millones a campañas de publicidad en radio. La emisora de Federico Jiménez Losantos nunca fue incluida. La mitad del dinero total se lo llevó la SER. Eso sin contar lo que se llevaron el resto de radios del Grupo Prisa.

Pero si hay un ministerio que destaca por su sectarismo (entre los que han aportado información), ese es el del ahora dimitido Óscar Puente. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible vetó a esRadio en todas las campañas de publicidad institucional que hizo entre 2021 y 2024. Las emisoras del Grupo Prisa, en cambio, recibieron casi 1,4 millones de euros. La comparación es sangrante si se miran los datos de las tres radios con más oyentes de España. Según la información aportada por el Ministerio de Puente, la SER recibió 810.000 euros, la COPE 75.000 y Onda Cero 65.000.

En 2025, la inversión publicitaria del sector público estatal identificada en la Cadena SER ascendió a 10,22 millones de euros, mucho más que en Onda Cero (4,11 millones) y COPE (3,95 millones) juntas.

En la SER predominó la publicidad institucional, con 5,67 millones. Este gasto corresponde a campañas de ministerios y organismos dependientes, como las de seguridad vial de la DGT. La cifra se dispara si miramos lo recibido por el Grupo Prisa, propietario de la SER. En 2025 Prisa recibió 23,6 millones de euros del Gobierno de Sánchez y las empresas públicas, casi el doble que en el ejercicio anterior.

En Onda Cero y COPE predominó la publicidad comercial, con unos 2,32 millones en cada cadena, financiada con cargo a los presupuestos de entidades estatales como Loterías, Renfe o Aena para promocionar sus productos, servicios o marcas.

En lo que se refiere a esRadio, el total de la inversión ascendió a 53.983,50 euros.

Huerta Almendro, el enchufado de María Jesús Montero

El pasado mes de febrero, el Gobierno de Sánchez aprobó en Consejo de Ministros una nueva norma para limitar la publicidad institucional en los medios informativos al 35% de su cifra de negocios neta anual o de la del grupo de comunicación al que pertenezcan. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, dijo entonces que el objetivo de la medida aprobada era que se conociera cuánto dinero gastan en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos y en qué medios.

Sirva esta noticia como prueba de cómo se comporta la administración socialista en general en el campo de la publicidad institucional, destacando en esta ocasión el caso de la sociedad presidida por el socialista andaluz Huerta Almendro. Un cargo por el que cobra más de 250.000 euros anuales de dinero público, muy por encima que el sueldo del gobernador del Banco de España. En total, el elegido por Montero ha cobrado casi 2 millones de euros de dinero público como presidente de Loterías. Además, sólo en los últimos cuatro años, se ha gastado 120.000 euros en viajes.

Antes de ser colocado por la ex ministra de Hacienda en uno de los puestos mejor remunerados y más codiciados del sector público, Huerta Almendro ocupó el cargo de Director General de Presupuestos de la Junta de Andalucía en época del PSOE, cuya anterior responsable política era precisamente la María Jesús Montero. Ahora, como presidente de la SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado) su mandato ha estado marcado por el sectarismo y el maltrato a los trabajadores del sector. Un maltrato que ha provocado un hecho bastante insólito: la asociación de administraciones de lotería Defensa Digital decidió no acudir a la presentación de la campaña del Sorteo de Navidad, que se celebró el pasado viernes en la Real Casa de la Moneda.

Los loteros acusan a Huerta Almendro de imponer sin ningún tipo de diálogo un "monopolio digital" al concentrar toda la comercialización online exclusivamente en su propia plataforma. Este monopolio cautivo podría acabar con la tercera parte de la facturación que las administraciones consiguen gracias a sus canales digitales. A este hecho hay que sumar que desde el año 2002 no se han actualizado ni los precios ni las comisiones, lo que dificulta aún más el negocio de las administraciones de lotería.

Dice el anuncio del Gordo de Navidad que "compartir nos da la vida". Sin embargo, los actuales responsables de la Lotería no predican con el ejemplo y se niegan a compartir la publicidad institucional de una forma justa y el negocio digital con los loteros.