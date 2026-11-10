Abascal hubiera disfrutado con el público perroflauta de Broncano

En el Ente han decidido que David Broncano es un buen candidato para hacer entrevistas políticas, lo que demuestra, una vez más, la falta de criterio de los que manejan RTVE. El presentador de La Revuelta puede ser ocurrente, gracioso, incluso, y con agilidad mental para el chiste rápido, pero no tiene la preparación que se necesita para salir airoso de un programa de hora y media con un candidato a las elecciones. Anoche lo demostró.

El espacio fue un suplicio. Un aburrimiento absoluto. Un horror. El tartamudeo irrefrenable de Broncano invitaba a quitar el sonido al televisor para evitar los balbuceos en sus larguísimos soliloquios, mientras el pobre Abascal esperaba con paciencia franciscana a que llegara una pregunta que, generalmente, se convertía en un reproche pueril sobre cualquier chorrada progre.

TVE tiene un guion tan fácil que hasta los presentadores graciosetes se ajustan a él sin problemas. Broncano lo siguió a pies juntillas, pero lo mejor de todo es que se vio que no necesitó estudiárselo. Le salía con naturalidad. El cambio climático, la Agenda 2030, el genocidio de Gaza, los fondos buitre, Israel asesino, la ideología de género o las bondades de la Ley de Memoria Histórica, elementos dogmáticos del discurso oficial de La Casa, aparecieron a lo largo de la entrevista con machacona insistencia, para ver si pillaban al líder de Vox en alguna contradicción. Lo pillaron, desde luego, porque, tal vez, el consejo de los asesores para afrontar este compromiso fue el de contemporizar y no ser demasiado tajante. Solo así se explica que cuando Broncano apretaba con los problemas de la vivienda, responsabilizando sobre todo a los fondos buitre como hace la izquierda ceporra, el presidente de Vox se viera obligado a decir que hay que regular el mercado y que él cree en la intervención del Estado, dos afirmaciones genéricas que no casan, en absoluto, con el programa de su partido en materia de vivienda.

En fin, son las cosas del directo, pero si Abascal no se hubiera ajustado al guion que traía de la sede de su partido, podría haber puesto en fuga a Broncano, que, a su vez, parecía estar pensando "a ver qué qué qué qué qué qué narices hago yo aquí". La estrategia que siguió Santiago Abascal fue la de eliminar las aristas más duras del discurso de su partido y ofrecer una imagen con un ligero filtro progre, para no asustar a los votantes. Es absurdo, claro, porque si todos los que ven habitualmente La Revuelta decidieran dejar de votar a Vox, el efecto sería inapreciable. Los votantes de Abascal no ven RTVE por una cuestión de higiene mental y visual, así que no eran necesarios tantos miramientos en una entrevista en la que solo se puede salir ganando.

En cuanto al público, el programa tendría que haberse grabado con los espectadores habituales que acuden a ver en directo La Revuelta. ¿Por qué no? Los abucheos, los gritos y los insultos en el horario estelar de TVE son la mejor campaña de cara a las elecciones. El escrache televisivo de doscientos perroflautas, más o menos duchados, hubiera sido una imagen excepcional, pero los que saben de esto en la calle Bambú decidieron poner a su público, como los toreros ventajistas, que van a las plazas de tercera con sus toros previamente elegidos y convenientemente afeitados.

Santiago Abascal es un político educado y con una paciencia de dimensiones veterotestamentarias. Soportó estoicamente la sobreactuación lamentable del entrevistador, que no supo salir del eslogan y la pancarta. Pero no seremos duros con el bueno de David, al fin y al cabo un comediante cuyo fuerte es hablar de pajillas con invitados tipo Rufián.