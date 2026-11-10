¿Cabe en la España democrática quien no la respeta?

Tras la inmisericorde paliza que Santiago Abascal propinó al pobre teleñeco de La Revuelta —somanta que, a pesar de su recorte y expurgo sin miramiento, ha sido bien advertida y destacada hasta en los medios de la izquierda afín—, algunos periodistas de la Televisión Española —"espantosa" por sanchista y ancilar, qué revelador acto fallido de una directora general asignada a dedo— han cuestionado la presencia del presidente de Vox en la Televisión principal del Gobierno, que nunca pública.

Naturalmente, algunas cabecillas de la banda, ante el cachiporrazo integral que le dieron al bienpagao David Broncano, trataron de consolar al triste, minimizando el bochorno y destacando incluso que eso de entrevistar a Abascal no fue idea propia sino insidia procedente ¿de la Dirección General o del Palacio de la Moncloa o de ambos? Fue una manera de abroncarlo por su negligencia supina a punto de inaugurarse la campaña electoral. Dejó ir vivo al toro y quedó deslucido y corneado en su propio ruedo.

En medio de la conmoción, la gran capitana del sanchismo televisivo dijo: "La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista. La pregunta a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública". ¿Cómo? Una señora fardando de democracia mientras pretende excluir a los discrepantes. Ole.

Alguien allí presente recordó que se estaba hablando de la tercera fuerza política nacional —que sorpasará al PSOE en varias provincias y municipios el 29N y que respeta los procedimientos constitucionales para reformar lo que cree debe reformarse en España—. Mejor aceptarlo, aunque escondiéndolo en espacios oscuros y "sólo en los formatos adecuados".

Pero la lideresa de La Hora de la 1 insistió exponiendo que nada de cabida "acotada", que es un riesgo. De presencia en las teles públicas, en todas ellas, nada de nada porque Vox "gobierna con el Partido Popular en gobiernos autonómicos de este país y para que el PP llegue al poder es imprescindible su apoyo" y porque es "ultra" y "veneno" por sus "mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI". Ecuanimidad pura.

Y miren por dónde, me alegro de la pregunta, porque en realidad la pregunta auténtica y no amañada, es otra y no se refiere a Vox ni a Santiago Abascal que nunca han cuestionado la democracia liberal ni la Constitución. De hecho, como dijimos en un manifiesto público de 2020, "sólo la ignorancia o la agitación propagandística manipulada pueden caracterizar(lo) como de extrema derecha, fascista o nazi".

La pregunta que hay que hacerse, y tiene un alto valor político y, en estos momentos, máximo interés electoral, es: "¿Cómo descubrir, y combatir, desde la democracia a los partidos que simulan o fingen ser democráticos mientras todo su esfuerzo se dirige a minar, obstruir o destruir las instituciones básicas que conforman una democracia liberal y sus procedimientos constitutivos?".

Que estamos viviendo la democracia pactada en 1978 como farsa no creo que a estas alturas lo dude nadie. Se supuso que todos los partidos del arco parlamentario de entonces aceptaban las reglas del juego y que España podría vivir una larga era de convivencia y diálogo. Pero ya en sus comienzos se restringió la igualdad de los ciudadanos con la aceptación de unos cupos regionales decimonónicos y se tragó que unos ciudadanos eran más iguales que otros.

Igualmente, no se exigió a los partidos comportamientos y pronunciamientos verdaderamente democráticos, salvo en la formalidad constitucional. Ni dentro ni fuera de sus fronteras partidistas. La mayoría de ellos vienen practicando desde el comienzo el patriotismo de partido, que no es más que una fórmula demagógica de consagrar la voluntad de erigir unos Estados dentro del Estado de forma consciente y dirigidos a ocupar las instituciones y, con el tiempo, a destruirlas.

En realidad, ni las izquierdas han dejado de considerar a la democracia liberal española y sus modos más que como un mal menor utilizable para alcanzar de una manera más lenta y marrullera el dominio del Estado, ni las derechas, salvo excepciones generosas, han creído demasiado en la conveniencia real de una democracia que sólo entienden como un señorío de élites circulando lejos siempre de y sobre los ciudadanos. De los partidos terroristas en origen ni hablamos. Han dejado el tiro en la nuca cuando el voto en la nuca les era más propicio.

Tras la experiencia sanchista, en la que ha quedado claro que un gobierno, apoyado en partidos separatistas y de izquierdas social-comunistas, ha intentado ocupar el aparato institucional del Estado, presionando a los poderes legítimos, ocupando más y más parcelas de decisión, ignorando presupuestos, elevando a normal la vía del Decreto-Ley, pervirtiendo procedimientos, devaluando controles, alterando censos o ignorando catástrofes, entre mil otras cosas, la pregunta es si la democracia española nacida en la Transición será capaz de defenderse eficazmente de estos enemigos que verborrean sobre la democracia mientras la intentan liquidar.

Por tanto, una de las preguntas auténticas que debemos responder en estas elecciones es: ¿Quién reformará una legislación que se ha manifestado insuficiente e ineficaz para enfrentarse a un continuado proceso de destrucción gradual de la democracia realizado desde el propio Gobierno y los partidos, utilizando medios fangosos?

Así no podemos seguir. Precisamos dejar la hipocresía y poner manos a la obra. 29N. A ver si lo entienden. A votar por el cambio moral. 210 escaños cuando menos.