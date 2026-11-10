El cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha dejado clara su hoja de ruta tras los comicios generales: atar en corto a los socialistas e imponer una agenda fuertemente intervencionista. En declaraciones a la cadena SER en Cataluña, el dirigente republicano ha supeditado cualquier tipo de interlocución con Junts per Catalunya a que la formación de Carles Puigdemont asuma las tesis estatistas de la izquierda en materia económica y laboral. Rufián no ha dudado en cargar con dureza contra su portavoz parlamentaria: "La diferencia entre Nogueras y Ayuso es la bandera".

Rufián ha exigido a los posconvergentes que renuncien a postulados de moderación fiscal o económica y acepten imposiciones tales como la reducción por ley de la jornada laboral, la fijación de precios ante situaciones de emergencia o la regulación restrictiva del alquiler. Según el portavoz separatista, solo cuando Junts recupere el seny y deje de "obedecer a quien les paga" estará dispuesto a dialogar con ellos en la Cámara Baja, subrayando que su "horizonte es de izquierdas" por encima de cualquier frente común nacionalista.

En su intento de arrinconar a sus antiguos socios de coalición en el Gobierno catalán, el representante de Esquerra ha abogado por aplicar "el más ostracismo posible" al partido de Puigdemont, al que acusa de mimetizarse con la derecha alternativa. A juicio de Rufián, la propuesta de articular un bloque en torno a la defensa abstracta de Cataluña carece de sentido en las Cortes, reduciendo el tablero político a un burdo esquema maniqueo entre "fascismo y antifascismo".

Más allá de sus invectivas contra Junts, Rufián ha mostrado con total nitidez el verdadero propósito de su formación en Madrid: conformar un Gobierno del PSOE "sometido" a los chantajes de sus socios parlamentarios. Para el candidato de ERC, la subordinación del Ejecutivo central al separatismo y a las formaciones radicales es la única vía para forzar la aplicación de medidas progresistas, constatando la dependencia permanente de los socialistas respecto a sus aliados para conservar el poder en el Palacio de la Moncloa.

El dirigente secesionista tampoco ha ocultado sus reservas hacia Pedro Sánchez, al que ha descrito como un mandatario implacable con sus propios aliados a la hora de absorber los sufragios de las candidaturas afines. Rufián ha tachado al presidente del Gobierno de ser "el más caníbal de todos los caníbales de secretarios generales que ha tenido el PSOE". Pese a este diagnóstico, ha insistido en que su objetivo pasará por atar en corto a los socialistas mediante la presión aritmética en el Congreso.

Preguntado por el futuro de la causa separatista, Rufián ha justificado su papel asegurando que ha buscado "evolucionar" y ser útil en las instituciones. Asimismo, ha admitido que lleva "fatal" los conflictos internos en el seno de su propia organización política, marcando distancias con la cúpula republicana al afirmar que permanece en la formación gracias al respaldo exclusivo de las bases.