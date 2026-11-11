Por qué la huelga no ha sido un fracaso (o sí)

Si en algún momento la huelga general convocada para este miércoles hubiera pretendido que la siguieran los trabajadores, cuando escribo estas líneas se podría certificar que ha sido un fracaso mayúsculo, un pinchazo total, una catástrofe.

Por suerte o por desgracia, a estas alturas nadie entre los sindicatos convocantes pretendía tal cosa, es más, estoy convencido de que si a primera hora de la mañana las cifras de seguimiento hubiesen sido altas más de uno en las sedes de CCOO y UGT se habría acojonado.

Afortunadamente para la tranquilidad espiritual de los señores –es un decir– Álvarez y Sordo todo ha ido según lo previsto: no ha hecho huelga nadie que no sea parte de un comité, los piquetes han transmitido la sensación de que aquí pasaba algo en algunos sitios y aquí paz y después subvención.

Hay que señalar, no obstante, que esos piquetes cada día están más de capa caída: he cubierto varias huelgas generales y en esta la cantidad de violentos por Gran Vía era todavía menor que en anteriores ocasiones. El uso de la violencia no, por mucho que ahora se la quiera vestir con ropajes nuevos, la verdad es que ni Blocus ni gaitas: los piquetes siempre han sido violentos y los matones que han recorrido el centro de Madrid para cerrar comercios siempre han sido eso, matones.

Y, para que a nadie se le olvide: los sindicatos esos que van de pacifistas nunca han condenado ni rechazado esa violencia. Es más, en otras huelgas yo he visto con estos ojitos que se van a comer los gusanos cómo el jefecillo de turno, un poco apartado de la movida principal, dirigía las operaciones y os puedo decir que ese cincuentón con pinta de sindicalista no era de Blocus.

Pero todo esto da igual porque la huelga se ha convocado para otra cosa: para crear ambiente y tener "relato", esa pérfida palabra. Y ahí el éxito estaba asegurado, al fin y al cabo los sindicatos aprendieron a mentir antes que Sánchez y todos sabemos que la huelga que sigue un 5% la presentan como seguida por un 50% y se quedan tan panchos. Es como las cifras de las manifestaciones del 1 de mayo: nos mienten a pesar de que saben que sabemos que nos mienten. Lo que pasa es que como en el fondo la cosa tampoco le importa mucho a nadie todo sigue igual.

De lo que sí que se puede dudar es que ese ambiente y ese relato vayan a servir para nada: desde el mismo momento de su convocatoria a esta huelga se le ha visto el plumero y los acontecimientos posteriores tampoco han ayudado. La cosa, por tanto, no pasará de un último servicio a la causa, un trabajo mediocre por el muchísimo dinero recibido, una forma más o menos cutre de cubrir el expediente y que no te puedan decir que por ti no ha sido.

Con todo lo anterior, si llega al poder la derecha tiene tres grandes opciones sobre la mesa: intentar comprar a los sindicatos dándoles todavía más dinero, hacer como que no pasa nada y que todo siga igual y, por último, tomar nota y hacérselo pagar a los sindicatos en la próxima legislatura.

La primera es muy poco recomendable porque van a aceptar el dinero y te van a traicionar a las primeras de cambio, como un PNV cualquiera; la segunda es una forma algo menos escandalosa de la primera y el resultado sería idéntico; la tercera, por fin, es algo más compleja y quizá a corto plazo traería más problemas, pero me parece imprescindible: España necesita cambios importantes y muchos de ellos sólo se podrán llevar a cabo a pesar de los sindicatos, debilitar unas organizaciones que sólo defienden al PSOE y no a los trabajadores es esencial.

Digo debilitar y quizá no es la palabra correcta, se trata de que los sindicatos vuelvan a ser lo que no deberían haber dejado de ser nunca: organizaciones para representar a los trabajadores, defender algunos derechos en circunstancias determinadas y que las empresas tengan interlocutores válidos y razonables. Eso pasa por ajustar las funciones, frenar los abusos –por ejemplo, prohibir de una puñetera vez los piquetes– y cortar el grifo, buscando además la forma de que sea para siempre. Y el que quiera hacer política para el PSOE, que se meta en el PSOE y, a ser posible, que no lo haga con el dinero de todos.