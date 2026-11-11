La huelga encapuchada

No es difícil que una huelga general tenga éxito en España. Ese éxito resulta de sumar los que siguen voluntariamente la convocatoria, los que se ven obligados a seguirla y los que la transforman en un día festivo más. El procedimiento está ensayado y probado. Con piquetes estratégicamente situados, se cierran accesos y transportes, lo cual garantiza un grado notable de disrupción. Por una prudencia nacida del temor, muchos comercios deciden cerrar ese día, con lo que las calles dan la imagen aparente de un seguimiento total. Los llamados piquetes informativos revisan luego si queda algún recalcitrante y, donde hace falta, destrozan un poquito una cafetería de barrio abierta o le rompen la nariz a un panadero que trabaja en su horno. Este ha sido el modus operandi de otras huelgas y funcionó. Pero en esta, que no se sabía qué reivindicaba pese a lo que pusieran a todo correr en los carteles ni estaba claro quién era realmente el promotor, incluso la mecánica engrasada ha tenido que fallar.

Qué podía salir mal cuando CCOO y UGT convocaron a remolque de unos supuestos sindicatos de inquilinos, que no tienen nada de sindical, y al calor de las protestas por el desahucio de una anciana, que generaron la expectativa de una movilización de la izquierda muy conveniente para adelantar la convocatoria de elecciones. La huelga general la anunciaron dos días después del adelanto y se insertó ostentosamente en la dinámica 29-N. Las dos centrales mayoritarias no dieron antes el sí a las "sindicatas de inquilinas", porque, como dijo Pepe Álvarez, ellos no son tontos. Por lo mismo, porque no son tontos, y a esto se refería el dirigente vitalicio de la UGT, no vieron necesidad de montarle huelgas a Sánchez por los salarios, los precios y la vivienda, temas de hoy y temas de ayer. Y como no son tontos, pusieron sus experimentados piquetes a trabajar para ver si con el olor a neumático quemado repunta el voto a los partidos de los que son correa de transmisión.

Los dos sindicatos dicen que ha sido un éxito apoteósico. Qué van a decir. Bajaron el listón de forma preventiva. Iban a medir el éxito por la magnitud de las manifestaciones, no por el seguimiento de la huelga, del que hay un medidor objetivo: la caída del consumo eléctrico, muy inferior a la de la anterior huelga general. Pero no sólo ha sido un fracaso importante. No ha confirmado únicamente el declive de la influencia de las dos centrales. Ha mostrado que su base social ya no es la que era. Se ha visto más una protesta estudiantil que una sindical. Hemos visto antisistemas y perroflautas, como en cualquiera de esas manifas que acaban en saqueos. Y el que con antisistemas se acuesta, se levanta con encapuchados.

La novedad ha estado ahí, en que van encapuchados. Son encapuchados que gritan, pero con poca gana, "viva la clase obrera", cuando la clase obrera nunca había hecho huelgas y manifestaciones con la cara tapada. Siempre iba a cara descubierta. Pues adiós a todo eso. Ahora, sean quienes sean, y no se puede saber quiénes son por cómo van, llevan máscara. Hasta eso es metáfora de lo que fue la huelga.