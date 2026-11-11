Cuesta retrata el "pinchazo absoluto" de la huelga de Sánchez y sus sindicatos subvencionados

El editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta ha estado dedicado este miércoles al fracaso que ha supuesto la huelga general del 11 de noviembre, convocada por los sindicatos UGT y CCOO. El periodista ha repasado los incidentes registrados durante la jornada, ha cuestionado las cifras de seguimiento ofrecidas por las organizaciones sindicales y ha señalado el incremento de las subvenciones públicas que reciben ambas centrales como explicación de su respaldo a la convocatoria. A su juicio, la huelga ha sido "patética e impuesta a algunas personas" y ha tenido un "pinchazo absoluto".

"Ha sido una huelga patética e impuesta a algunas personas. Ha sido un pinchazo absoluto". 🎙️ @carloscuestaLD en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/16TdNMgBS8 — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) November 11, 2026

El periodista ha señalado a los datos de consumo eléctrico que respaldan el pinchazo de la huelga. Según ha explicado, registraron una caída del 4%, y a la estimación de la patronal, que situó el seguimiento como máximo en un 5%. También ha puesto en duda las cifras difundidas por los sindicatos, que llegaron a hablar de porcentajes de entre el 40% y el 70% en distintos territorios. "¿Ustedes han visto esa huelga? ¿Ustedes han tenido sensación de que había un parón del 70%?", ha preguntado a los espectadores.

El periodista ha enmarcado la convocatoria en una sucesión de iniciativas que, según su análisis, el PSOE habría impulsado para movilizar a sus simpatizantes. Ha mencionado la campaña vinculada a Maricarmen, la acampada de Sol y la llamada "campaña del amor", y ha considerado que todas ellas terminaron fracasando. Sobre la huelga del 11-N, ha afirmado que se trataba del "enésimo truco" de Pedro Sánchez y del "enésimo pinchazo de la estrategia" del presidente del Gobierno.

Las subvenciones de UGT y CCOO

Una parte central del editorial ha estado dedicada a las declaraciones de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. Cuesta ha reproducido las palabras de Álvarez, que evitó ofrecer un porcentaje global de seguimiento porque, según dijo, habría que detallar los datos comunidad por comunidad. El periodista ha ironizado sobre esa explicación: "Lo que es muy aburrido, lo que es lamentable, lo que es patético es reconocer que han montado una huelga porque se lo ha ordenado su amo".

También ha cuestionado la valoración de Sordo, que calificó la huelga de éxito y aseguró que había superado las expectativas de las organizaciones sindicales. "Y un churro", ha respondido Cuesta, que ha vuelto a poner en duda los porcentajes de seguimiento difundidos por los sindicatos.

El periodista ha vinculado el respaldo de ambas organizaciones a la convocatoria con el aumento de las subvenciones públicas. Según los datos que ha expuesto durante el programa, las partidas estatales destinadas a financiar la actividad sindical pasaron de 8,88 millones de euros anuales durante los gobiernos de Mariano Rajoy a 13,88 millones en 2021 y 17 millones entre 2022 y 2024. Para 2025 y 2026, ha señalado que la cuantía ascendió a 32 millones de euros anuales para el conjunto de los sindicatos.

En ese reparto, Cuesta ha destacado que UGT y CCOO habrían pasado de recibir conjuntamente unos 7,5 millones de euros anuales durante la etapa del PP a cerca de 27 millones en 2025 y 2026. Además, ha cifrado en 569 millones de euros el importe acumulado que, según su exposición, habrían percibido UGT, CCOO y sus organizaciones y fundaciones vinculadas entre 2018 y 2026, procedente de distintas administraciones.

A estas cifras ha sumado la devolución de 8,78 millones de euros por parte de UGT, que ha atribuido a una resolución del Tribunal Supremo relacionada con subvenciones destinadas a la formación de desempleados que, según ha explicado, se habrían empleado para subir los sueldos de cargos y miembros del sindicato.

"La fiesta la vamos a pagar los de siempre"

Cuesta también ha criticado el coste económico que, según las estimaciones que ha citado, habría dejado la jornada, con un impacto de 2.000 millones de euros. Ha señalado que las consecuencias recaerán sobre autónomos, trabajadores y empresarios, además de quienes no pudieron acudir a sus puestos de trabajo por los cortes y las actuaciones de los piquetes.

El periodista ha enumerado otros motivos por los que los ciudadanos sí tendrían razones para protestar contra el Gobierno, como la presión fiscal, la falta de inversión en sanidad y educación, el estado de las infraestructuras ferroviarias y las carreteras o la situación de Ceuta. Sin embargo, ha cuestionado que la huelga se haya convocado para perjudicar a quienes, a su juicio, terminan asumiendo sus consecuencias.

"Vamos a pagar la fiesta los de siempre", ha resumido, antes de recordar las subidas de impuestos y cotizaciones que ha denunciado durante el mandato de Sánchez. Cuesta ha concluido su editorial destacando que, en su opinión, la convocatoria no ha servido para reactivar la estrategia política del PSOE: "La única noticia positiva de todo esto, ¿saben qué es? Que ha vuelto a pinchar el Partido Socialista".

"El Partido Socialista pretendía que esto fuera una especie de bala para reactivar lo poquito que les queda ya de campaña electoral y lo que han conseguido es exactamente lo contrario", ha sentenciado.