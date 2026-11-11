Fracaso general de una huelga política

A pesar de los numerosos actos de violencia, intimidación y puro vandalismo, ante los que no pocos ciudadanos han plantado cara, la ilegal y surrealista huelga general, orquestada por el Gobierno contra la oposición a raíz del mayor fracaso cosechado por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el brutal encarecimiento de la compra y del alquiler de la vivienda, ha resultado un clamoroso fracaso. Y es que no hay más que ver el ridículo descenso del consumo eléctrico de esta supuesta jornada de paro general —un 2,4% menos que el día anterior y menos de la mitad del registrado en la ya de por sí poco exitosa huelga general celebrada en marzo de 2012 que no pasó del 20%— para comprender que el malestar de los sindicalistas convocantes lo motiva, en realidad, algo más que el hecho de que la gente les llame "comegambas".

La verdad es que no es de extrañar tamaño fracaso de convocatoria —reconocido hasta en la cadena SER— teniendo presente que los sindicatos al servicio del Gobierno, que no de la clase trabajadora, han estado durante ocho años calladitos ante el imparable crecimiento, no sólo del precio de acceso a la vivienda, sino también de cosas tales como los impuestos al trabajo, la precariedad del empleo maquillada con el eufemismo "trabajo fijo discontinuo" y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos —incluso muchos más que esa mayoría que, según las encuestas, van a dar una mayoría absoluta a PP y Vox— han tomado esta huelga como lo que es: una huelga política dirigida contra la posibilidad de alternancia política.

A pesar de que esta huelga política le haya salido al Gobierno y a sus bien pagados sindicatos CCOO y UGT peor que a David Broncano la entrevista a Santiago Abascal, debemos incidir y tomarnos muy en serio tanto los actos de violencia política perpetrados durante su celebración, su ilegalidad y la inmoralidad política que constituye el hecho de que este movimiento "antinacional-sindicalista" al servicio del PSOE se financie, no con el dinero de sus afiliados, sino de los contribuyentes.

Si ningún acto de violencia y de vandalismo es excusable por mucho que sus autores se autoproclamen "piquetes informativos", la propia convocatoria de esta huelga política carecía, en realidad, de amparo legal bajo el derecho de huelga, felizmente consagrado, pero no regulado, en nuestra Constitución. Ya es hora de que se haga una ley que regule ese derecho, tal y como emplaza el artículo 28.2 de la CE teniendo presente que sigue vigente el Real Decreto Ley 17/1977 cuyo artículo 11 considera una huelga ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados".

Otro tanto se puede decir de la financiación de los sindicatos —o de la patronal— con dinero de los contribuyentes cuando no existe ningún imperativo en ese sentido por parte de una Ley de leyes, que lo que establece, más bien, es que ningún trabajador tiene la obligación de estar afiliado a un sindicato —art. 28.1—.

Es vergonzoso y lógico que Sánchez haya multiplicado casi por cuatro las ayudas directas a sus fieles sindicatos hasta los 32 millones de euros. Pero seguiría siendo vergonzoso y mucho menos lógico que el futuro Gobierno del PP y Vox no erradicara completamente de raíz esas subvenciones a las que el acomodaticio Rajoy dotó con 8,8 millones de euros.

En este sentido, y al margen del calificativo que Feijóo quiera utilizar para referirse al parasitismo y la politización sindical, el compromiso del líder del PP de "barrer esta basura" —en expresión de Ayuso— no es un compromiso adquirido por el previsiblemente futuro presidente del Gobierno ante la presidenta madrileña, sino ante todos los ciudadanos convocados a las urnas el próximo 29 de noviembre.