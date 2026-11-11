El caso Hidrocarburos llega a Portugal e Irlanda: el juez investiga una red de blanqueo de la que no alertó Montero

El caso Hidrocarburos tuvo que ser detectado por la UCO —no por la Hacienda de María Jesús Montero— pese a tener como epicentro un fraude fiscal de 182 millones en el IVA. En la concesión de la licencia a Villafuel —la empresa protagonista de la trama— intervinieron José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y los ministerios de Reyes Maroto —entonces ministra de Industria— y de Teresa Ribera —entonces ministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la UE—. Los contactos los facilitó Víctor de Aldama. Y todo ello ha acabo en una bola de presunto fraude y blanqueo que ha cruzado nuestras fronteras para llegar a Portugal e Irlanda. Pero Hacienda, comandada en aquel momento por María Jesús Montero, no dio la alerta de nada. Y todo ello, teniendo en cuenta que las sospechas se centran en la posibilidad de que vendieran hidrocarburos procedentes del petróleo venezolano pactado por Delcy Rodríguez.

El rastro del dinero en Portugal

El juez Pedraz sigue adelante con la investigación y ahora llega a Portugal e Irlanda. "En el informe policial (acontecimientos 7185 a 7188) se indica que, del estudio de los productos bancarios de la operadora VILLAFUEL SL y las suministradoras conformadas para la comisión del fraude, ha permitido identificar flujos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias españolas de la operadora y de las suministradoras hasta cuentas bancarias de mercantiles portuguesas, incrementando la cantidad cuantificada inicialmente en 68.656.852,60 euros hasta los 78.318.349,48 euros", señala un auto del juez. Es más, "en el informe policial se hace el desglose de las cantidades transferidas por VILLAFUEL y las comercializadoras a las cuentas de cada una de las sociedades portugueses".

Y no es Portugal el único país al que ha llegado el rastro de Villafuel. "En el curso de la presente investigación se han identificado diversas operativas propias de blanqueo de capitales, asociadas al ocultamiento y a su transformación, remitiendo las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública a cuentas radicadas en terceros países, siendo uno de ellos Portugal, y al que la organización investigada estaría transfiriendo parte de los fondos obtenidos del fraude de IVA a varias cuentas asociadas a empresas residentes en Portugal cuyos administradores se encontrarían bajo el control de los principales investigados", explica el auto.

"La mayor parte de esos fondos serían retornados nuevamente para la adquisición de bienes por parte de los dirigentes de la organización criminal", añade. Por todo ello, "han sido remitidas dos órdenes europeas de investigación, así como una certificación de embargo a Portugal, constando el cumplimiento de las primeras con ciertos matices".

La investigación se extiende a Irlanda

Lo cierto es que ya el 15 de julio de 2024 se solicitó una primera Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a autoridades portuguesas, requiriéndoles información y colaboración en la investigación de la estructura empresarial, sus cuentas bancarias vinculadas y en la trazabilidad de los fondos de procedencia delictiva. El 4 de noviembre de 2024 fue emitida una segunda OEI a las autoridades portuguesas.

Gracias a la contestación de las autoridades portuguesas, se han identificado nuevas cuentas bancarias en Portugal, así como de otras destinatarias de fondos de procedencia delictiva que se transfirieron desde cuentas de las suministradoras involucradas en la investigación o desde cuentas tituladas en sociedades portuguesas.

Y ahora esa rama de investigación se amplía a Irlanda, con una "Orden Europea de Investigación a las autoridades competentes de Irlanda a fin de que sea remitida la información financiera relativa a operaciones efectuadas por parte del exchanger KRAKEN […] para que faciliten todos los datos disponibles en sus bases de datos".