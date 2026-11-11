Huelga general del 11N: seguimiento, servicios mínimos y noticias de última hora

Sigue al minuto toda la información sobre la huelga general del 11 de noviembre, que tiene como particularidad que ni es contra el Gobierno ni tiene una justificación laboral. Bajo la excusa de reivindicaciones sociales, la convocatoria mezcla intereses sindicales y de colectivos de izquierda de cara a las elecciones generales del 29-N en lugar de priorizar a los trabajadores. Infórmate aquí del estado del transporte público, los servicios mínimos fijados y la afectación en comercios, colegios y hospitales.