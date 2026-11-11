Huelga general del 11N: seguimiento, servicios mínimos y noticias de última hora

Sigue al minuto toda la información sobre la huelga general del 11 de noviembre, que tiene como particularidad que ni es contra el Gobierno ni tiene una justificación laboral. Bajo la excusa de reivindicaciones sociales, la convocatoria mezcla intereses sindicales y de colectivos de izquierda de cara a las elecciones generales del 29-N en lugar de priorizar a los trabajadores. Infórmate aquí del estado del transporte público, los servicios mínimos fijados y la afectación en comercios, colegios y hospitales.
La huelga general, convocada por sindicatos mayoritarios, minoritarios y colectivos sociales, ha comenzado este miércoles de madrugada con piquetes informativos, afecciones en turnos industriales de noche por toda España y los primeros incidentes en Madrid, donde Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado cargas y uso de gas pimienta contra los trabajadores concentrados.
La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid, donde se han concentrado alrededor de 1000 manifestantes.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha pedido a la clase trabajadora de todo el país que se "manifieste" de forma "masiva" en las calles durante la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, y ha lanzado un llamamiento especial a los jóvenes para que mañana sea "un día histórico".
"Mañana es vuestro día", ha proclamado en un mensaje dirigido a la "juventud trabajadora" para que salgan "de las clases", "de los centros de FP, las universidades y de los centros de trabajo" para "tapar la calle". Así lo ha afirmado este martes durante el encuentro de piquetes informativos en la Puerta del Sol de Madrid.
Por su parte, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha ensalzado la labor de los "piquetes de la libertad" que se están "reuniendo en todo el país" para ejercer el derecho a huelga por "la vivienda" como "detonante".
"No hay salario que aguante el precio de la vivienda", ha criticado el líder sindical, que también ha apuntado a los "servicios públicos" como un factor a reivindicar porque los salarios "se arruinan" cuando afrontan el pago de "pagar la universidad", de "la educación privada" y de "tantos y tantos servicios públicos que hoy no están al alcance de los trabajadores".
Flor, una trabajadora en Plaza de Castilla que va a trabajar a Colmenar Viejo: "He salido de mi casa una hora antes de lo habitual, a las 4:30 horas, por miedo a no llegar a mi trabajo porque no puedo prescindir de mi sueldo, yo pago un piso".
En Atocha hay, de momento, cancelados por la huelga hay cuatro AVE, tres con destino Barcelona y otro a Pamplona.
A las cinco y veinte de la mañana, tres furgones de la Policía Nacional (UIP) y uno de la Policía Municipal permanecían en Plaza Castilla vigilando una concentración de menos de 60 personas de CCOO, convocada desde las cuatro y media de la madrugada.
Los concentrados han permanecido poco tiempo en la zona y finalmente han abandonado Plaza Castilla en dirección a las cocheras de Fuencarral.
Desde hace días, numerosos negocios inmobiliarios han sido vandalizados de cara a la huelga del 11-N.
A dos semanas de las elecciones generales y tras recibir durante años ingentes subvenciones por parte del Gobierno, CCOO y UGT no se atreven a protestar contra las políticas de Pedro Sánchez, pero convocan una huelga.
Los sindicatos salen a la calle este 11-N con una huelga general que tiene mucho más de operación política que de reivindicación laboral.