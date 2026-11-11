Feijóo constata el "fracaso" de la huelga general, "un acto de campaña camuflado"

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga general convocada por CCOO y UGT, que según la patronal apenas ha tenido un 5% de seguimiento. Un acto "camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos", dirigido "contra la oposición", ha dicho.

"Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha asegurado Feijóo en una entrevista en El Hormiguero, de Antena 3, donde ha recordado que avisó a los sindicatos de que era un "error" convocar la huelga, especialmente después del accidente de tren en Urda, y apenas un día después del funeral.

Un aviso que lanzó también anoche en una entrevista en Horizonte, donde aseguró que si gobierna necesita tener interlocutores "con prestigio", algo de lo que carecerían ahora CCOO y UGT tras la huelga, según dijo, por llevar ocho años sin convocar una protesta contra el Gobierno y hacerlo ahora, a dos días de que arranque formalmente la campaña electoral contra la oposición.

El líder del PP ha calificado la huelga de "acto simulado de precampaña electoral", a lo que ha añadido, dirigiéndose al presidente del Gobierno, que el día 29 de noviembre "no habrá huelga" y "veremos qué opinan de verdad los españoles" en las urnas, criticando al Ejecutivo por animar a secundar la huelga. "La gente es mucho más inteligente", ha añadido.

Feijóo ha criticado también la violencia de los piquetes. "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho, después de publicar un mensaje en X pidiendo no dar "ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes". "Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás", ha escrito en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Dirigiéndose a los pensionistas, les ha prometido que "no va a jugar con ellos y no les voy a meter miedo". "Les garantizo que se van a actualizar las pensiones todos los años con el IPC", ha dicho, prometiendo "hacer viable el sistema para sus hijos y sus nietos". "La actualización de sus pensiones son sagradas, y será prioridad número uno de mi gobierno, ¡ya está bien!, ¡ya está bien!", se ha quejado, ante la campaña de la izquierda asegurando que PP y Vox pretenden acabar con ellas.

Un mensaje a los pensionistas. pic.twitter.com/1zfkIIRWWg — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

El presidente del PP ha prometido que convocará elecciones generales si no logra aprobar los presupuestos de 2027 que se ha comprometido a sacar adelante en la próxima primavera. En caso de que ocurriese, tendría que esperar al mes de noviembre para adelantarlas, ya que la ley exige esperar un año desde la última convocatoria.

Preguntado por si el sistema de voto en España es seguro, el presidente del PP ha defendido que "sí", aunque ha admitido que puede haber "ventanas de oportunidad" para intentar influir en el resultado, como la Ley de Nietos, que ha criticado duramente, recordando que algunos nacionalizados lo son pese a que sus familiares se marcharon antes incluso de la Guerra Civil.

Por último, ha desvelado que no tiene el móvil de Pedro Sánchez, circunstancia de la que fue consciente tras el accidente de Adamuz, cuando contactó con el presidente para pedirle cambiar una reunión a la que había sido convocado para hablar de Irán, y vio que su móvil no recibía los mensajes.

Su jefa de gabinete, Marta Varela, habló entonces con el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, que le trasladó que "ese ya no era el móvil del presidente". "Sánchez tiene mi móvil, pero yo no tengo el suyo", ha confesado Feijóo, como muestra de la nula interlocución que existe entre ambos, algo de lo que se ha quejado en reiteradas ocasiones por no haber sido informado de ningún asunto de Estado.