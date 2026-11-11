La Policía estalla contra UGT y CCOO: "Nos están poniendo en la diana"

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, ha denunciado la falta de respaldo de los sindicatos UGT y CCOO a los agentes durante la jornada de huelga general de este miércoles, marcada por los incidentes violentos y las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En La noche de Cuesta, Gutiérrez ha criticado que las organizaciones sindicales hayan centrado sus reivindicaciones en la sanidad y la educación, pero hayan dejado fuera a los profesionales de la seguridad pública.

"En España esto cada vez es más habitual o se ha normalizado que la gente confunda el derecho fundamental a hacer una huelga, que por supuesto que existe, con el derecho que no existe a coaccionar a nadie, que eso de hecho es un delito, no un derecho", ha afirmado. El portavoz de la CEP ha recordado que cualquier ciudadano puede decidir si secunda o no una convocatoria, pero ha subrayado que nadie puede obligar a otros a participar ni impedirles circular por una vía pública o acceder a una estación de tren.

Gutiérrez ha rechazado también que los actos de vandalismo o los ataques contra los agentes puedan justificarse por el contexto de una huelga. "Cuando ya hablamos de actos directos de vandalismo como pueden ser esos robos que cada vez ponen la excusa que se les ocurre o como puede ser también atacar a la policía, no hay absolutamente ninguna excusa que lo justifique", ha señalado.

"Nos están poniendo en la diana"

El portavoz policial ha explicado que se había preparado un amplio despliegue ante las advertencias de algunos sectores que habían hablado de "incendiar las calles" y ha acusado a los sindicatos de convertir la jornada en un acto político. También ha criticado que uno de sus secretarios generales amenazara con denunciar a la Policía por supuestamente vulnerar el derecho de huelga, cuando, según Gutiérrez, eran los piquetes coercitivos quienes estaban cometiendo las infracciones al cortar carreteras e impedir el acceso a estaciones y otros servicios esenciales.

"Lo único que hacen es política, eso es lo que están haciendo en esta huelga, política y poniéndonos en la diana a los policías nacionales", ha lamentado. En este sentido, ha recordado que un agente de la Policía Nacional falleció el día anterior y ha reprochado a los responsables sindicales que no hayan mostrado públicamente su preocupación por la seguridad de los policías.

"Ayer mataron a un compañero nuestro, ¿tiene que pasar algo más para que nos declaren profesión de riesgo, tiene que pasar algo más para que estos sindicatos lo tomen como prioridad?", ha preguntado. Gutiérrez ha denunciado que, en lugar de respaldar a los agentes, las organizaciones hayan amenazado con presentar denuncias contra ellos por su actuación durante los piquetes.

El portavoz de la CEP ha cuestionado que los sindicatos hablen de defender los servicios públicos sin incluir entre sus reivindicaciones a los trabajadores de la seguridad. "Los policías nacionales, los guardias civiles, los compañeros de Policía Local, autonómica, las Fuerzas Armadas, somos un servicio público también, damos seguridad y defendemos a los españoles", ha recordado. También ha mencionado a la Justicia como otro servicio público que, a su juicio, queda fuera de las reclamaciones sindicales.

Gutiérrez ha advertido de que las agresiones contra los policías se están disparando y ha lamentado que los sindicatos no presten atención a este problema. No obstante, ha querido reconocer un gesto concreto: la presencia de una pequeña delegación provincial de los sindicatos en la Jefatura Superior de Policía durante el minuto de silencio por el agente fallecido. "Quitando ese gesto que creo que ha sido un gesto provincial, yo le escucho a sus secretarios generales hacer una defensa de los trabajadores de la seguridad pública de este país, que creo que ahora mismo la necesitamos más que nadie", ha afirmado.

Reformar el sistema de seguridad pública

Durante la entrevista también se han abordado los incidentes registrados en el País Vasco y Cataluña, donde se habían producido numerosas detenciones de manifestantes y agresiones a agentes.

"Cuando los violentos vienen a atacar el Estado de Derecho, el orden y la ley, les da igual el uniforme y la bandera que llevemos con el escudo en el brazo", ha señalado. El portavoz ha expresado su deseo de que los agentes heridos se recuperen y ha enviado un abrazo a ambos cuerpos policiales.

Sobre la situación en el País Vasco, ha advertido de que la violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vuelve a aparecer después de los años de terrorismo. "Por desgracia, en el País Vasco hemos sufrido durante mucho tiempo la lacra del terrorismo. Ahora intentan volver a utilizar la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha afirmado.

Gutiérrez ha concluido reclamando una reforma urgente del sistema de seguridad pública para frenar estos comportamientos. "Si no hay una reforma urgente del sistema de seguridad pública en España para que se castiguen este tipo de actos violentos, la espiral parece imparable", ha advertido. Por ello, ha reclamado un Gobierno que se tome en serio la seguridad y aplique las medidas propuestas por la Confederación Española de Policía.