¿Dónde estaban entonces Álvarez y Sordo?

Si Pedro Sánchez tiene que abandonar la Moncloa después de las próximas elecciones, la huelga general de este miércoles habrá sido un ensayo general de lo que le espera al próximo Gobierno. Arderán las calles y el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar un escenario de conflictividad amplificado por los nidos de ametralladoras de la izquierda en los medios públicos.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han tenido ocho años y ochocientos motivos para salir a la calle. Pero no lo hicieron ni cuando el Gobierno de Pedro Sánchez dictó unas medidas en la pandemia que acabaron con cientos de miles de empresas y negocios. Tampoco protestaron cuando se impusieron a los bares y restaurantes unas reglas distópicas que arruinaron a miles de hosteleros y a sus trabajadores. Ni cuando el Ejecutivo presumía de unos supuestos datos macroeconómicos estratosféricos mientras la inflación crecía desbocada, reventaba los recibos de la luz y se cebaba en los productos esenciales de la cesta de la compra. El silencio sindical fue la respuesta a todas y cada una de las crisis provocadas por Pedro Sánchez y endosadas a ese chiste de vicepresidenta y ministra de Trabajo que responde al nombre de Yolanda Díaz.

Los líderes de Comisiones y UGT, Unai Sordo y José María Álvarez, se han comportado durante el sanchismo como sicarios del Ejecutivo, leales lacayos y miserables encargados de Moncloa, meros mamporreros de los señoritos que colocan a sus queridas en empresas públicas y se dan la vida padre en los paradores nacionales.

Pero hete aquí que Sordo y Álvarez, esféricos ejemplos de sindicalistas que no han pegado un palo al agua en su vida, reparan ahora, precisamente ahora, en las consecuencias de ocho años de socialismo: la miseria y los desahucios, unos desahucios que no comenzaron con la señora 'Maricarmen' ni van a terminar con esta huelga que es un insulto a los trabajadores y una grotesca exhibición del poder sucio de Pedro Sánchez.