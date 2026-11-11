Tellado arremete contra la "huelga preventiva" de Unai Sordo y Pepe Álvarez, "los ministros 23 y 24 de Sánchez"

El Partido Popular sitúa el inicio oficial de la campaña del PSOE en la convocatoria de la huelga general convocada este miércoles, y que está siendo un fracaso por el escaso seguimiento. Según ha dicho el secretario general, Miguel Tellado, CCOO y UGT "se han despertado de la siesta" y han salido de la "hibernación" para favorecer al Gobierno, contra el que no han protestado en los últimos ocho años.

Tampoco en esta ocasión, ya que la convocatoria, según dijo María Jesús Montero, es contra la oposición. Una "huelga preventiva" y "huelga electoral", como la ha definido el número dos del PP, contra el posible Gobierno de PP y Vox. "Es el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez", ha dicho durante un mitin en Huesca, donde ha estado acompañado del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Desde allí, se ha referido a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, como "los ministros 23 y 24", y les reprochó que no se hayan movilizado antes contra el Ejecutivo que ha "encarecido como nunca el coste de la vida", ha "reventado el mercado de la vivienda" y ha protagonizado ocho años de corrupción.

Tellado ha recordado a ambos sindicatos que el Gobierno filtró los audios del maquinista y el operador de Adif el mismo día del accidente de Urda. "No sé si avalan eso", se preguntó, después de hablar de una "operación ruin filtrando unos audios vergonzosos de dos trabajadores, uno de ellos fallecido, para echarle la culpa a un trabajador del accidente de Urda".

Alberto Núñez Feijóo dijo anoche que es "insólito" que los sindicatos se manifiesten contra la oposición, y les reprochó su decisión, lanzando una advertencia. "Si gobierno quiero tener interlocutores de prestigio con los que poder hablar", poniendo en duda que cumplan esa condición después de esta jornada. "Es un error histórico", añadió el líder del PP en una entrevista en Horizonte.

Al igual que el presidente del PP, Tellado también ha reprochado a Sánchez su ausencia anoche en el funeral por las víctimas del accidente de Urda. "Mientras Feijóo y la inmensa mayoría de presidentes autonómicos del PP estaban en la catedral de Toledo, Sánchez prefirió irse a grabar un pódcast", ha dicho. "El ejemplo no puede ser más gráfico: la frivolidad frente a la responsabilidad", añadía.

El líder del PP acusó anoche al presidente de "no tener respeto por nada, y ya cuando tampoco tiene respeto por los muertos, ni por tus compatriotas, se quiebra la confianza". En su opinión, la asistencia era "obligatoria" para el presidente del Gobierno, dada la presencia del jefe del Estado, el rey Felipe VI.

"El responsable de toda la negligencia continuada del mantenimiento del AVE es el presidente del Gobierno", ha dicho, recordando que "no ha podido evitar una tragedia que era evitable" y, por tanto, "al menos debería de mantener un cierto respeto por las víctimas".

Los datos de la huelga

La patronal cifra la caída del consumo eléctrico este miércoles en un 10%, un descenso inferior al registrado en anteriores convocatorias, cuando llegó a superar el 14%. Un balance que contrasta con el respaldo político e institucional que ha recibido el paro y que ha llevado al presidente de los empresarios a calificarlo de "huelga política y oficial".

Los primeros datos de la patronal apuntan a un seguimiento bajo en la mayoría de los sectores y territorios, aunque con diferencias dependiendo de la actividad económica y de la implantación sindical. Según el comunicado difundido por la CEOE, el respaldo a la convocatoria está siendo algo mayor en las zonas y sectores más sindicalizados.