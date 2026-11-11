Un politólogo explica cómo el fracaso de la huelga y el desgaste de la izquierda afianzan la mayoría de PP y Vox

El politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta en esRadio para analizar el impacto político del fracaso de la huelga general. Convocada casualmente en las mismas fechas en las que se anunciaron las elecciones, Mostaza ha señalado que los sindicatos han sufrido un "disparo fallido" en su intento de movilizar a la ciudadanía contra un posible cambio político: "No ha dado la sensación ni de que los sindicatos tengan capacidad ya de paralizar al país, ni de que haya una parte de la población que haya pensado que esta era una huelga que merecía la pena seguir".

Una estrategia de agitación con motivación política

Durante la entrevista, el analista ha subrayado que la convocatoria respondía a una "motivación política clara" tras ocho años de legislatura. Para Cuesta y su invitado, la estrategia de la izquierda pasaba por intentar proyectar una imagen de caos y destrucción bajo el lema de que una alternancia política arruinaría al país, un argumentario que, a su juicio, se ha estrellado contra la realidad del escaso seguimiento en las calles.

Preguntado por el pulso de las encuestas tras estos acontecimientos, Mostaza ha apuntado que los grandes bloques ideológicos permanecen estables, aunque se aprecian movimientos internos. Por un lado, Vox podría estar creciendo ligeramente a costa del Partido Popular, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE sufre un desgaste severo. A juicio del politólogo, el Partido Socialista se mantiene por encima de los cien escaños únicamente porque "se ha fagotizado todo lo que tenía a su izquierda", situándose en una horquilla de entre 105 y 110 diputados frente a un bloque de centroderecha que se movería previsiblemente entre los 185 y 200 escaños.

El revuelo por la entrevista a Abascal en RTVE

La conversación también ha abordado la repercusión de la reciente entrevista a Santiago Abascal en el espacio de David Broncano en la televisión pública, y la posterior polémica generada por las disculpas del presentador en antena. Mostaza ha valorado que la intervención del líder de Vox ha servido para consolidar su suelo electoral, especialmente entre el público joven, donde la formación registra un fuerte respaldo, y ha criticado la normalización de sesgos partidistas en los medios de comunicación financiados por todos los ciudadanos: "No es normal que un partido como Vox no tenga ninguna presencia en los medios públicos, no es normal que un partido como Podemos, que no tiene ya ninguna representación, esté sobrerepresentado, y no es normal que un comunicador que pagamos todos tenga que disculparse".

Cuesta ha coincidido plenamente con el análisis, calificando de "patética" la actitud del presentador tras no haber logrado un tono hostil con el invitado, en contraste con el trato amable dispensado a otros candidatos de la órbita de la izquierda, concluyendo que estas situaciones de polarización extrema refuerzan fundamentalmente los argumentos de cada bloque de votantes de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre.