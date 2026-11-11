¿Y si el 60% de los españoles no votara el 29-N? El escenario de una abstención récord en las urnas

Supongamos que llega el día de las elecciones, el próximo 29 de noviembre, y seis de cada diez ciudadanos deciden quedarse en casa. Ante un escenario hipotético de abstención masiva del 60%, la primera pregunta que surge en la calle es inevitable: ¿se anularían las elecciones o habría que repetirlas?

Tanto la Constitución Española como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) carecen de una cláusula de participación mínima (cuórum) para las elecciones generales, autonómicas o municipales. Por tanto, aunque solo acudiera a votar el 40% del censo, los 350 escaños del Congreso de los Diputados se repartirían exactamente igual. Por lo tanto, el resultado sería plenamente válido y el calendario institucional seguiría su curso.

Un reparto matemático ajeno al descontento

En términos de cálculo electoral, los electores que optan por la abstención no influyen en las fórmulas matemáticas del recuento.

Por un lado, la Ley D'Hondt no se altera, ya que el reparto de concejales o diputados se realiza tomando en cuenta únicamente los votos válidos depositados en las urnas, es decir, las papeletas a candidaturas y votos en blanco. Pero, ¿qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo o abstención?

Por otro lado, para que un partido obtenga representación en el Congreso necesita un mínimo del 3% de los votos de su provincia. Ese porcentaje no sube ni baja por la abstención, ya que se calcula únicamente sobre el 40% de electores que sí acudieron a votar.

El triunfo del votante fiel y la crisis de legitimidad

Las consecuencias reales de este supuesto no serían jurídicas, sino profundamente políticas y sociales. Un escenario de urnas semivacías beneficia de forma directa a los partidos con votantes más disciplinados o ideologizados. Si un partido logra movilizar a sus bases mientras el resto de la población se abstiene, su cuota de escaños en el Parlamento se multiplica.

El Gobierno estaría respaldado por una minoría, ya que si en este escenario el partido ganador obtuviera un 40% de los votos válidos, en términos reales sobre la población total solo lo estaría apoyando un 16% del censo electoral. Aunque el nuevo presidente del Gobierno juraría su cargo con plena legalidad constitucional, tendría que gobernar sobre un país donde la gran mayoría de la sociedad ha expresado su desconexión o rechazo al sistema político.

Por lo tanto, la práctica de la abstención no detiene el resultado de las elecciones, ni perjudica legalmente al ganador.