¿Cuándo y dónde se publican las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos a las elecciones generales?

La campaña hacia las urnas traslada buena parte de su protagonismo a los nuevos formatos de internet. El creador de contenido Jordi Wild difundirá este viernes 13 de noviembre las entrevistas que ha grabado con los aspirantes de las distintas formaciones políticas la Presidencia del Gobierno a través de su programa The Wild Project. Las emisiones tendrán lugar en vísperas de la cita electoral y se estructurarán en charlas en profundidad sin el corsé de los tiempos de debate tradicionales de la televisión, aunque se calcula una duración de 60-90 minutos.

Este despliegue audiovisual comenzará a publicarse de forma escalonada en plataformas abiertas como YouTube y Spotify. Los encuentros contarán con un horario regular de emisión a partir de las 20:00, lo que permitirá a los espectadores seguir las intervenciones. Según algunas informaciones, ha contado con la colbaración de dos periodistas independientes, fuera de cámara, que verificarán los datos y avisarán de posibles afirmaciones erróneas. En ellas se abordarán tanto el balance de gestión como las diferentes visiones institucionales y económicas que confrontan los modelos de gobierno actuales.

El formato de conversación pausada ha atraído a dirigentes de muy distinto signo ideológico en un momento clave de la legislatura. Pasarán por el estudio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la representante de Frente Amplio, Ada Colau, descolgándose el candidato de Vox, Santiago Abascal, quien declinó este miércoles conceder la entrevista al youtuber, una decisión que ha provocado un gran revuelo mediático y un enfrentamiento entre Jordi Wild y el partido de Abascal. Este interés responde a la necesidad de las formaciones de alcanzar a un electorado desafecto que ha abandonado las vías clásicas de información pública.

El fenómeno consolida la pérdida de monopolio de los medios convencionales frente a los espacios independientes de la red. Los políticos asumen un mayor riesgo en estos foros al exponerse a cuestionamientos sin filtro editorial previo. La búsqueda de votantes jóvenes y la creciente desconfianza ciudadana hacia la propaganda institucional sitúan a estos canales como una ventana decisiva para contrastar propuestas fiscales, regulatorias y modelos de libertades públicas.