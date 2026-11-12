Editorial de Cuesta: "La UCO no se lo cree" y sigue investigando la financiación del PSOE

El editorial de Carlos Cuesta en La noche de Cuesta ha repasado este jueves las nuevas informaciones conocidas sobre las investigaciones que afectan al entorno del PSOE y a su financiación. El periodista ha puesto el foco en los mensajes incorporados a la investigación de la UCO, las anomalías detectadas en las donaciones declaradas por los socialistas y la pesquisa de la Fiscalía Europea sobre la compra de las pulseras antimaltrato.

Cuesta ha comenzado refiriéndose a las comunicaciones que, según la información que ha leído del informe de la UCO, acreditarían contactos entre uno de los implicados en la trama y el presidente del Gobierno. En concreto, ha destacado un mensaje fechado el 19 de abril de 2023 en el que se anunciaba una reunión privada con Pedro Sánchez en Córdoba al día siguiente. Según ha relatado, el informe recoge que la persona que iba a mantener ese encuentro había recibido previamente una llamada de Óscar López.

El periodista ha cuestionado así la versión del presidente del Gobierno sobre su desconocimiento de los implicados. "Lo que sabemos es que Pedro Sánchez nos ha mentido descaradamente", ha afirmado. También ha planteado distintas posibilidades sobre el objeto de aquellas conversaciones: "¿Estaba negociando por Ábalos? ¿Estaba negociando el silencio de Ábalos? ¿Estaba negociando pagos compartidos con Ábalos?".

La UCO investiga las donaciones del PSOE y las primarias de Sánchez

Cuesta ha destacado también que la investigación alcanza a la financiación del Partido Socialista. Según ha explicado, la UCO ha solicitado documentación al Tribunal de Cuentas después de detectar anomalías en las donaciones declaradas por la formación. "La UCO no se lo cree", ha señalado al contraponer estas actuaciones con las explicaciones que, según ha recordado, habían ofrecido Pedro Sánchez y Félix Bolaños sobre la documentación entregada a la Justicia.

El editorialista ha apuntado que las pesquisas no se limitarían a la etapa del PSOE en el Gobierno, sino que también abarcarían el periodo de las primarias de 2017. En este punto, ha mencionado a la fundación Bancal de Rosas y a Francisco Martín, que presidió esa entidad, y ha relacionado las investigaciones sobre su financiación con la campaña en la que Sánchez recuperó el liderazgo del partido.

Cuesta ha ido más allá al plantear que las sospechas podrían alcanzar a los negocios de prostitución y saunas de Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez. Ha presentado esta posibilidad como una hipótesis dentro de las pesquisas y ha sostenido que podría existir una conexión entre esos ingresos y la financiación de las primarias.

La Fiscalía Europea investiga las pulseras antimaltrato

Otro de los asuntos abordados ha sido la investigación de la Fiscalía Europea sobre la compra de las pulseras antimaltrato por parte del Ministerio de Igualdad. Cuesta ha recordado los problemas que, según ha expuesto, presentaban estos dispositivos y ha señalado que la Fiscalía Europea está siguiendo el rastro de un posible fraude de 6,4 millones de euros, al haberse empleado fondos comunitarios en su adquisición.

El periodista ha criticado que se entregaran a las víctimas dispositivos que, según su relato, podían dejar de funcionar al entrar en contacto con el agua, podían quitarse o podían ser desactivados. "La cuestión es que la Fiscalía de la Unión Europea está investigando el rastro de un posible fraude en la compra de esas pulseras", ha resumido.

Cuesta vincula la huelga de UGT con las reclamaciones del Supremo

El editorial ha relacionado asimismo la huelga general convocada por los sindicatos con la situación económica de UGT. Cuesta ha recordado que el Tribunal Supremo ha ratificado la obligación del sindicato de devolver 8,78 millones de euros procedentes de subvenciones para cursos de formación. Además, ha avanzado que el sindicato tendría que afrontar otros requerimientos que elevarían la cantidad hasta los 27 millones de euros.

"UGT tenía tanta prisa en montar la huelga general que sufrimos, la patética huelga general de ayer. ¿Por qué? Porque resulta que le rascan el bolsillo", ha afirmado. También ha criticado el aumento de las subvenciones públicas recibidas por las organizaciones sindicales y ha ironizado sobre su relación con el PSOE: "Ferraz, Ferraz, dame más dinero. Ferraz, Ferraz, ¿qué quieres que haga? ¿Una huelga? La que tú quieras".

En la parte final, Cuesta ha contrapuesto los casos que ha ido enumerando con las propuestas económicas de otros partidos, que, según ha dicho, plantean bajar impuestos, reducir la burocracia y crear viviendas. También ha criticado el discurso de quienes reclaman levantar un nuevo muro político y ha cuestionado el protagonismo de Begoña Gómez en un acto de campaña del PSOE en Sevilla.

Tras escuchar sus palabras de agradecimiento a los asistentes, Cuesta ha ironizado sobre los beneficios que, a su juicio, habría obtenido: "No me extraña, Begoña, porque te han dado mucho más que el aliento, te han dado la cartera, te hemos dado los impuestos, y tú te lo has llevado todo".