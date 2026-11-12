La corrupción que eclipsa la demagogia antidesahucios

Ya resultaba asombroso y surrealista que el PSOE pretendiera centrar este jueves la opinión pública en la adulterada forma de aprobar, a través de la Diputación del Congreso, los llamados "decretos Maricarmen", rechazados hace poco más de un mes por la mayoría del pleno del Congreso, sede de la soberanía nacional: presumir de esta "performance antidemocrática" para sacar adelante unos demagógicos decretos que han hundido la oferta del alquiler de vivienda al provocar la retirada de 26.531 pisos en solo un mes hacía del PSOE un Quasimodo de Notre Dame empecinado en presumir de espalda bonita.

Aun así, tan esperpéntico espectáculo ha sido eclipsado este jueves por numerosos y gravísimos asuntos relacionados con la corrupción que afecta al Gobierno y a sus sindicatos, tales como el requerimiento que la UCO de la Guardia Civil ha hecho al Tribunal de Cuentas en relación a la más que presunta financiación ilegal del PSOE; el requerimiento que, a instancias de la Fiscalía de la Unión Europea, también ha hecho este organismo de la Guardia Civil para que se presentara ante el Ministerio de Igualdad en relación al presunto fraude en las pulseras antimaltrato; la interceptación por parte de esta misma policía judicial de la Benemérita de mensajes que acreditan tanto la relación directa entre Sánchez y Cristian Corvillo —el último detenido por la trama Koldo, a quien el presidente del Gobierno negó conocer— como de un pago que se le hizo de 400.000 euros por ser el correo de dinero entre Aldama y Ábalos. Eso, sin olvidar la noticia de que la UGT encaró la huelga general tras recibir la reclamación judicial de 8,78 millones por fraude en las subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía.

Empezando por lo primero, es evidente que el hecho de que los agentes de la Benemérita estén pidiendo información al órgano contable en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos no hace más que acrecentar las ya de por sí fundadas sospechas de la financiación ilegal del PSOE. Y es que lo sorprendente sería que un partido implicado en tantísimos casos de corrupción como el PSOE —con dos exsecretarios generales en la cárcel— fuera, sin embargo, un modelo de honrada financiación.

¿Y qué decir del registro del Ministerio de Igual da, a instancias de la Fiscalía Europea, en torno al fraude en la adquisición de unas pulseras telemáticas que, para colmo, han resultado defectuosas? ¿Va a decir el Gobierno que la Fiscalía Europea también practica el lawfare? El hecho es que la existencia misma de ese Ministerio de Igual da es un despilfarro y un atropello a los contribuyentes aun cuando no fuera además, y tal y como todo apunta, un foco de mordidas.

Nada, salvo que asistimos a una nueva y clamorosa mentira del presidente del Gobierno, podemos decir ante el hecho de que la UCO haya señalado que Pedro Sánchez, ya siendo presidente, se reunió en Córdoba con el último detenido de la trama Koldo, cuando la semana pasada negó conocer al imputado, quien, además, parece que condujo para él en las primarias de 2017. Lo que está probado por la UCO es que Sánchez conocía a Corvillo y que este cobró casi medio millón de euros por ser el correo que trasladaba los presuntos fondos ilícitos del empresario Víctor de Aldama hacia el exministro José Luis Ábalos.

Finalmente, la noticia de que el Supremo ha confirmado la obligación de UGT de devolver 8,78 millones de euros a la Junta de Andalucía, correspondientes a subvenciones públicas para cursos de formación de desempleados que fueron desviadas de su finalidad legal, es clara muestra de que hay que poner fin a esta lacra que constituye la obligación de financiar con dinero de los contribuyentes unos sindicatos que deberían ser sostenidos por sus afiliados.

Lo que resulta del todo lógico es que tantas noticias de este jueves relacionadas con la corrupción del PSOE, cuya sola enumeración prácticamente ha colapsado este editorial, hayan eclipsado las bochornosas y orwellianas pretensiones de Pedro Sánchez de convertir la dificultad de acceso a la vivienda y de la vergonzosa aprobación del decreto Maricarmen en su tabla de salvación de cara a las elecciones del 29N.