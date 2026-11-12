El PP, tras la entrevista de Feijóo con Jordi Wild: "Preguntas exigentes, duras y valientes"

Según informa el PP, la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild ya ha concluido y se emitirá este viernes entre las 9:00 y las 10:00, junto a las de Pedro Sánchez y Ada Colau. Según explica su equipo, han sido "casi 90 minutos de preguntas exigentes, duras y valientes". "Aspirar a presidir un Gobierno implica renunciar en ocasiones a la zona de confort del candidato", defienden.

Avanzan que Feijóo estará próximamente en el periódico As y el programa El Chiringuito, después de haber dado ya entrevistas a la cadena SER, La Sexta y El País. "El trato de Jordi y de su equipo ha sido exquisito y estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado de dirigirnos a su audiencia", valoran sobre el encuentro con el youtuber, un día después de que Santiago Abascal cancelara su entrevista.

La decisión de Vox despertó la ira de sus más fieles seguidores en redes sociales, que no sólo criticaron la suspensión, sino que comenzaron a publicar mensajes elogiando al líder popular. "Está siendo un empujón muy potente para Feijóo en redes sociales", trasladan fuentes de la dirección del PP a Libertad Digital, satisfechos con su decisión de mantener la cita, a pesar de la cancelación de Abascal, que en el PP dicen "respetar". "Está siendo un buen día", reiteran en la formación de Feijóo, donde también están muy satisfechos por cómo salió la entrevista de anoche en El Hormiguero.

El PP no descarta la presencia de su presidente en nuevos pódcast, en un intento por llegar al voto joven, más reacio a confiar en los partidos tradicionales del bipartidismo, incluido el PSOE. En este sector de la población Vox tiene una gran implantación, creciente además entre el voto femenino, de ahí la competencia para "llegar al mayor número de electores", aseguran en la formación de Feijóo.

La nueva forma de comunicar en esta campaña electoral se percibió ya desde el primer día que Sánchez decidió adelantar las generales. Además de la tradicional lona desplegada en la fachada de Génova, en el PP innovaron con provocativos mensajes en redes sociales que les permitieron tener un gran eco social, también en los medios de comunicación, por su dura crítica en algunos casos. Un estilo que se suavizó tras el accidente de Urda, aunque han continuado muy activos en X, especialmente durante la jornada de huelga general.

También en Instagram, donde recientemente Feijóo subía un vídeo subiendo a un avión en el que era ovacionado por los pasajeros, incluido el piloto, que le daba la bienvenida al vuelo. El líder del PP protagoniza una campaña en diferentes niveles, muy centrada en recorrer cada palmo del territorio español con mítines y actos, a la vez que concede numerosas entrevistas a diario en medios tradicionales.

Esta intensa actividad la completa con encuentros seleccionados en redes sociales o plataformas de Internet, en un intento por expandir su mensaje. Incluso durante la entrevista en El Hormiguero innovó preguntando "cuál era su cámara" para hablarle a través de ella a los pensionistas y decirles que las pensiones están "garantizadas". Un recurso, que según traslada su equipo, fue idea del propio candidato y no de sus asesores.

Después del éxito con David Broncano en TVE, Abascal ha optado por lo contrario, siendo mucho más selectivo en sus entrevistas para evitar cometer errores, aunque desde Vox aseguran que la decisión de cancelar su entrevista con Jordi Wild se debe a una disputa por los derechos de explotación de imagen. La Revuelta editó 40 minutos que no se emitieron y no facilitan al partido para poder hacer uso de ello, lo que motivó la decisión de suspender el encuentro con el youtuber.

Lo ocurrido ha desatado una guerra en redes sociales entre ambos en la que Vox está saliendo mal parado, según los mensajes en X. Quedan todavía más de dos semanas para votar, por lo que su decisión podría no acabar teniendo incidencia el 29-N, y el riesgo de que la entrevista con Wild saliera mal era muy grande, sin que se conozcan las posibles consecuencias que habría tenido un patinazo en el electorado.