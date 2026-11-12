El PSOE apaga su 'faro moral': ni rastro de Zapatero en la campaña

La decisión está tomada. José Luis Rodríguez Zapatero no participará en la campaña electoral del PSOE para las elecciones del próximo 29-N. El expresidente del Gobierno desaparece de la primera línea electoral en plena tormenta judicial, con varias causas bajo la lupa, entre ellas las relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las joyas halladas en su despacho. Un escenario que lleva a Ferraz a prescindir de su presencia pública, aunque el partido se resista a pasar página y siga reivindicándolo como "un activo electoral".

La situación judicial del expresidente supone un nuevo quebradero de cabeza para los socialistas. Sin embargo, lejos de marcar distancias, el PSOE mantiene su respaldo a Zapatero y continúa defendiendo su inocencia, mientras evita que su presencia en los actos de campaña pueda convertirse en un nuevo foco de desgaste para el partido.

En Ferraz atribuyen la ausencia a una decisión personal del propio Zapatero. Según sostienen fuentes socialistas, ha preferido apartarse para no perjudicar al partido y evitar que alguien pueda utilizar su figura como "arma arrojadiza contra el PSOE". Una explicación con la que el partido trata de justificar su ausencia, después de que Pedro Sánchez asegurase el pasado 9 de septiembre que contaba con el expresidente para la campaña, cuando todavía no se vislumbraba la convocatoria electoral.

Pese a que tanto Zapatero como el exministro Óscar Puente permanecerán fuera del foco público durante la campaña, en Ferraz se esfuerzan por dejar claro que siguen teniendo línea directa con ellos. Fuentes socialistas aseguran que mantienen conversaciones prácticamente a diario tanto con el expresidente como con Puente para intercambiar impresiones sobre la campaña y la movilización electoral. "Siguen ahí, siguen formando parte del partido", insisten desde el PSOE, que atribuye la ausencia del que fuera "faro moral" del socialismo a una decisión personal y justifica la de Puente alegando que "necesita respirar".

Mientras Zapatero desaparece de los actos electorales, el PSOE estrenará el lema "Vota con fuerza", en línea con el mensaje de movilización que los socialistas llevan semanas intentando trasladar bajo la consigna de "La fuerza de la gente". Además, en Ferraz no descartan convertir el "qué hijo de puta" que Sánchez pronunció en una entrevista en La Séptima en uno de los reclamos de campaña para agitar los mítines y movilizar a su electorado.

Pese a su ausencia, fuentes socialistas insisten en que el expresidente sigue siendo un "activo fundamental" para el partido. Ferraz renuncia así a exhibirlo en campaña, pero no a reivindicar su figura, que aseguran es un gran "valor" y "siempre lo será".