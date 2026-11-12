El PSOE, satisfecho tras la entrevista de Jordi Wild

Las entrevistas de Jordi Wild han sacudido el panorama político y mantienen a todos pendientes de su publicación íntegra este viernes a primera hora de la mañana. Todas, salvo la de Santiago Abascal. El candidato de Vox se negó a someterse a las preguntas del entrevistador y justificó su ausencia alegando su participación en La Revuelta. "Nunca un candidato de Vox volverá a dar una entrevista sin tener los derechos de imagen en exclusiva", advirtió el partido de Abascal en un comunicado.

Pedro Sánchez, por su parte, no encontró inconveniente en acudir a su cita con Jordi Wild. Mientras el presidente se sentaba ante los micrófonos de The Wild Project, en la Catedral de Toledo se celebraba el funeral religioso por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda. Sánchez decidió que su sitio no estaba junto a las familias en un momento de duelo y optó por la entrevista.

Su excusa fue que no acude a actos religiosos. Una explicación que no evita el contraste, cuando menos difícil de ignorar, entre un presidente con tiempo para sentarse ante un pódcast y su ausencia en un homenaje a las víctimas de una tragedia que exigía, al menos, un gesto de respeto y cercanía por parte del presidente del Gobierno, que prefirió delegar en su vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y en las ministras Milagros Tolón, Margarita Robles y Mónica García, a quienes dejó la representación del Ejecutivo en un momento especialmente delicado.

Tras su paso por el programa, en el PSOE trasladan satisfacción. La valoración interna es positiva y aseguran que la entrevista ha salido bien. Sin embargo, la expectación está puesta ahora en el contenido de una conversación en la que el youtuber Jordi Wild habría abordado algunas de las cuestiones más incómodas para Pedro Sánchez como los casos de corrupción que salpican a su entorno político y familiar, así como las críticas a la gestión del Gobierno en áreas como Transportes y Vivienda.

Sánchez ha optado durante esta precampaña electoral por refugiarse en medios y espacios afines. En este contexto, Jordi Wild podría haber sido uno de los entrevistadores que más preguntas incómodas ha planteado al presidente del Gobierno. En el PSOE, sin embargo, evitan detenerse en los riesgos que ha podido asumir Sánchez al exponerse a una entrevista de estas características y se limitan a trasladar una lectura halagüeña de su intervención.

Su paso por The Wild Project llega después de una intensa ronda de apariciones en medios de comunicación. El pasado mes, además de acudir a La Revuelta, concedió una entrevista a El País, participó en el pódcast Keep It Cutre y atendió a La Vanguardia. También se sentó con Javier Ruiz en La Séptima y hoy vuelve a RTVE para ser entrevistado en El Perro Andaluz.