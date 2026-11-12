La hora de Brutos y Tigelinos

Contando con la supuesta evidencia de que no hay apenas trasvase de un bloque a otro y solo movimiento dentro de ellos, la actual estrategia del PSOE tiene dos patas. La primera es la de radicalizarse para adueñarse de tanto voto comunista como pueda. La segunda consiste en impulsar a Vox hasta hacerle protagonista de la campaña, ya sea reventándole violentamente los mítines o brindándole un debate con el más incompetente de sus apesebrados. Con la radicalización se convence al comunista de la utilidad de votar al PSOE. Poniendo en primer plano a Vox, se asusta al izquierdista más perezoso para movilizarlo. Esta doble estrategia tiene una ulterior ventaja, ya que, por cada dos escaños que Vox roba al PP, este pierde tres, haciendo que el bloque de la derecha baje algo en número de diputados aun conservando los mismos votos.

Ahora, el socialismo patrio debería considerar las consecuencias de esta radicalización, habida cuenta de que no se adopta para ganar. Si este fuera el objetivo, tal vez tuviera alguna justificación el disparate de convertir a un partido que fue socialdemócrata en otro neocomunista. Pero no es así. El desplazamiento hacia la extrema izquierda se fuerza con la intención de que el resultado sea lo suficientemente bueno como para evitar la defenestración de Sánchez. ¿Es esto razonable? Los militantes y votantes socialistas son los que deben medir si, por conservar tal activo, merece la pena alejarse tanto de sus caladeros de votos tradicionales. Es posible que hoy muchos electores moderados del PSOE sigan votándole, a pesar de su radicalización, por miedo a Vox. Pero ¿durante cuánto tiempo funcionará este "que viene el lobo"? Y, sobre todo, ¿pueden volver a ganarse unas elecciones con un líder y un ideario tan radicales? Porque, a largo plazo, el extremismo, y no digamos la violencia, ahuyentan a los grandes bancos de electores. Sánchez, al frente de la oposición, podrá hacerle la vida imposible a Feijóo y prender fuego a las calles, especialmente las de Barcelona, pero con esas tácticas no se ganan elecciones en Europa occidental.

Esta forma que tiene Sánchez de instrumentalizar a su partido recuerda a Mélenchon, que no juega para ganar, sino tan solo para ser el segundo más votado y, por tanto, el rival de Le Pen en la segunda vuelta. Considera que sería un éxito poner a los franceses en el disparadero de tener que elegir entre un extremo y otro. En Mélenchon tiene sentido porque es comunista y porque allí hay doble vuelta. Pero aquí, a largo plazo y para el PSOE, es suicida.

Como esto lo saben todos los socialistas que tocan algún pito en el partido, las preguntas que debemos hacernos son: ¿cuántos Brutos están ahora mismo afilando sus cuchillos en Ferraz? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Actuarán de consuno? ¿Cuenta Sánchez con un Tigelino capaz de desbaratar las conjuras que haya en marcha? Parece que el resultado del PSOE es la clave: por encima de cien, sobrevive; por debajo, se marcha. Nada de eso, se quedará o no dependiendo de otra cosa, de lo afilados que tengan los cuchillos los Brutos y de que los Tigelinos no prefieran heredar los escombros antes que entablillar a un cadáver que, por muy rojo que sea el caballo al que lo suban, ya no ganará ninguna batalla más.