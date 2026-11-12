La imputada Begoña Gómez irrumpe en el arranque de campaña del PSOE

El PSOE lleva días anunciando que las sorpresas serán uno de los ingredientes de su estrategia electoral. Y ha reservado una de las más llamativas para el arranque de campaña en Sevilla, uno de sus principales graneros de votos. Allí, en el escenario de Fibes, los socialistas han dado un paso inédito al subir al escenario a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno e investigada judicialmente, para intervenir en el mitin electoral. Nunca hasta ahora el partido había concedido a la esposa de Pedro Sánchez semejante protagonismo en un acto de campaña. La propia Gómez se ha presentado como "una militante más" y las bases socialistas la ha arropado con una ovación cerrada al grito de "no estás sola".

El PSOE ha convertido el arranque de su campaña en una demostración pública de respaldo a Gómez, que ha tomado la palabra para hablar de "los avances de la mujer". En lugar de reservar su presencia a un segundo plano, los socialistas la han situado en el centro del escenario pese a su condición de imputada por los delitos de tráfico de influencia y malversación.

"Estar aquí ante la familia socialista es para mí una gran responsabilidad y es para mí un gran honor. Un gran honor porque me habéis enseñado mucho en este tiempo. Y os tengo que decir que nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo, a darte la mano. Y yo os tengo que decir a vosotros que gracias porque me habéis dado la mano en este tiempo, porque me habéis dado el aliento para continuar. Por lo tanto, yo quiero deciros que gracias, gracia de corazón", ha arrancado Begoña Gómez.

Del beso de Fuenlabrada al espectáculo de Sevilla. Sánchez y Begoña vuelven a poner en escena el guion sentimental del PSOE, con abrazos, gestos de complicidad y bailes impostados. Una campaña a golpe de coreografía en la que, cuando faltan argumentos, Ferraz parece apostar por el atrezzo emocional.