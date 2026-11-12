La juez fuerza al Gobierno a desclasificar los documentos del CNI de Ceuta que mantenía en secreto

El Gobierno presumió de transparencia tras el asalto masivo en Ceuta, pero ha tenido que ser una juez de la Audiencia Nacional quien le obligue a poner sobre la mesa documentación que Moncloa había dejado fuera de su primera desclasificación. Pese a asegurar que había hecho públicos "todos los documentos" sobre la entrada de más de 70.000 inmigrantes en la ciudad autónoma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desclasificado nuevos informes a petición de la magistrada María Tardón, incluidos documentos relacionados con los avisos de los servicios de inteligencia antes del asalto migratorio.

La decisión judicial deja en entredicho las promesas de transparencia que el propio Sánchez lanzó en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de septiembre. "He dado orden de publicar un dosier con todos los informes, todos", aseguró entonces el presidente. También defendió que el Gobierno no tenía "nada que ocultar" sobre lo sucedido. Sin embargo, la documentación que ahora reclama la juez evidencia que aquella desclasificación no fue completa.

La primera tanda de documentos, publicada en septiembre, incluyó cuarenta informes que aportaron información relevante sobre la actuación de Marruecos y las advertencias previas de los servicios de seguridad españoles. La documentación apuntaba a que la Administración conocía los movimientos que precedieron a la entrada masiva de inmigrantes, contradiciendo la versión que había mantenido el Ejecutivo sobre la falta de previsión de lo ocurrido. Los informes reflejaban que distintos organismos de inteligencia y seguridad habían alertado de los riesgos con antelación, aunque el Gobierno ha mantenido su propia interpretación de los acontecimientos.

Moncloa sostiene que los documentos desclasificados hasta ahora correspondían al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio. Sin embargo, la documentación de los días posteriores quedó fuera de aquella publicación y es precisamente parte de la que reclama ahora la magistrada Tardón.

Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo ha procedido a desclasificar todos los documentos relativos al asalto que ha solicitado la juez. No obstante, esta vez no tiene previsto hacer público su contenido, al justificar que la documentación está vinculada a una causa judicial. Una explicación que contrasta con el discurso de "transparencia absoluta" que Sánchez ha defendido desde la invasión.

Entre la nueva documentación figuran las notas íntegras que el CNI remitió a los servicios de inteligencia marroquíes, en las que alertaba de la organización de entradas a través de las redes sociales. También está previsto desclasificar un informe de la inteligencia militar y los registros que permitirían determinar qué autoridades españolas recibieron los avisos previos a la entrada masiva de inmigrantes.

Mientras tanto, la preocupación sigue presente en Ceuta. Los vecinos temen que pueda repetirse una situación como la vivida los días 30 y 31 de julio, cuando la llegada masiva de inmigrantes provocó una enorme tensión en las calles de la ciudad autónoma. Más de tres meses después, las incógnitas sobre qué sabía el Gobierno, cuándo lo supo y qué hizo con las advertencias de los servicios de inteligencia siguen sin despejarse por completo.