La Junta Electoral Central mantiene a Óscar Puente y anulará los votos que lo tachen en Valladolid

El máximo órgano arbitral del proceso electoral ha resuelto este jueves los recursos cruzados presentados por el Partido Socialista y el Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Con esta resolución, la JEC cierra la puerta a las pretensiones de Ferraz de reimprimir las listas tras la dimisión de Óscar Puente y, al mismo tiempo, corrige el criterio adoptado inicialmente en Valladolid, que pretendía dar por buenas aquellas papeletas donde los votantes hubieran decidido borrar o tachar al exministro.

La polémica se desencadenó el pasado 3 de noviembre, cuando Óscar Puente anunció de manera pública su renuncia a encabezar la candidatura socialista por la circunscripción vallisoletana tras dimitir de su cargo en el Gobierno —renuncia que formalizó un día después—. El problema radicaba en el calendario: las listas ya habían sido proclamadas oficialmente.

Doble revés para el PSOE

El 5 de noviembre, la Junta Electoral Provincial de Valladolid adoptó una solución salomónica que no satisfizo a nadie. Por un lado, aceptó la renuncia de Puente y rechazó la petición del PSOE de imprimir nuevas papeletas suprimiendo su nombre y renumerando al resto de candidatos. Por otro, ordenó comunicar a los presidentes de las mesas electorales que, en caso de que algún elector tachara el nombre de Puente, ese voto no se consideraría nulo, amparándose en un acuerdo antiguo de 2011.

Ambas formaciones recurrieron. El PSOE insistió en la confección de una nueva papeleta apelando a la facilidad de los "medios digitales" actuales y a la necesidad de "evitar confusiones en el electorado", e incluso trató de impugnar la legitimación del Partido Popular para personarse en el expediente.

La JEC ha tumbado todos los argumentos socialistas. En primer lugar, avala la intervención del PP recordando que el acuerdo impugnado "no afecta exclusivamente a la candidatura del PSOE, sino que establece un criterio sobre la validez de determinadas papeletas electorales que incide en el desarrollo del proceso electoral y en los intereses legítimos de las restantes candidaturas proclamadas".

En cuanto al fondo de la petición socialista, el organismo arbitral recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es tajante: una vez proclamadas las listas, no se tocan. Según recoge la resolución en sus fundamentos jurídicos, "la doctrina de la inmodificabilidad de las papeletas responde a las exigencias de seguridad jurídica y estabilidad del proceso electoral".

La Junta Electoral Central añade además un aviso directo frente a las excusas técnicas esgrimidas por el partido de Pedro Sánchez: "Ni la mayor facilidad técnica que ofrecen actualmente los medios digitales ni la circunstancia de que algunos precedentes sean anteriores a la LOREG permiten apartarse de una regulación legal expresa". El órgano aclara que mantener el nombre en el papel no genera indefensión ni engaño, puesto que su baja produce automáticamente los efectos de sustitución previstos en el artículo 48.2 de la ley electoral, corriendo la lista hacia los candidatos sucesivos y suplentes sin alterar la atribución de escaños.

Cualquier tachadura anulará el voto

El segundo punto clave de la resolución estima íntegramente el recurso presentado por el Partido Popular contra la intención de la Junta Provincial de dar validez a las papeletas manipuladas.

La JEC recuerda que el artículo 96.2 de la LOREG declara expresamente nulos los votos emitidos en papeletas modificadas o alteradas. Para justificar su decisión, el organismo subraya que el precedente de 2011 al que se agarraba Valladolid quedó completamente superado por la Instrucción 1/2012, que fijó un criterio general y vinculante sin excepciones frente a cualquier alteración voluntaria o intencionada.

Con cita expresa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central sentencia que "en un sistema de listas cerradas y bloqueadas, la papeleta oficial es suficiente para expresar la voluntad del elector, sin necesidad de añadir, modificar o suprimir ninguno de sus elementos". Y remata con una advertencia directa sobre el escrutinio: "La voluntad del elector y el principio de conservación de los actos electorales no pueden prevalecer frente a una causa de nulidad expresamente prevista en la ley".

En consecuencia, la resolución acuerda revocar parcialmente el criterio de Valladolid y declara de forma taxativa que "los votos emitidos en dichas papeletas deberán considerarse nulos".

Traslado urgente a las mesas electorales

Dada la cercanía de la cita con las urnas del 29 de noviembre, la JEC ha ordenado la comunicación inmediata de este acuerdo a la Junta Electoral Provincial de Valladolid para que lo traslade sin demora a las Juntas de Zona y, a través de ellas, a todos los presidentes de las mesas electorales, así como a la Subdelegación del Gobierno y a los representantes de las candidaturas.

El objetivo, según concluye el texto, es garantizar su conocimiento y aplicación uniforme durante toda la jornada electoral. El acuerdo es firme en vía administrativa y contra él únicamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.