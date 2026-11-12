La procesada Begoña Gómez irrumpe en el arranque de campaña del PSOE

Del beso de Fuenlabrada al espectáculo de Sevilla. Sánchez y Begoña vuelven a poner en escena el guion sentimental del PSOE, con abrazos, gestos de complicidad y bailes forzados en el arranque de campaña.

El PSOE lleva días anunciando que las sorpresas serán uno de los ingredientes de su estrategia electoral. Y ha reservado una de las más llamativas para el arranque de campaña en Sevilla, uno de sus principales graneros de votos. Allí, en el escenario de Fibes, los socialistas han dado un paso inédito al subir al escenario a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno e investigada judicialmente, para intervenir en el mitin electoral. Nunca hasta ahora el partido había concedido a la esposa de Pedro Sánchez semejante protagonismo en un acto de campaña. La propia Gómez se ha presentado como "una militante más" y las bases socialistas la ha arropado con una ovación cerrada al grito de "no estás sola".

El PSOE ha convertido el arranque de su campaña en una demostración pública de respaldo a Gómez, que ha tomado la palabra para hablar de "los avances de la mujer". En lugar de reservar su presencia a un segundo plano, los socialistas la han situado en el centro del escenario pese a su condición de procesada por los delitos de tráfico de influencia y malversación.

"Estar aquí ante la familia socialista es para mí una gran responsabilidad y es para mí un gran honor. Un gran honor porque me habéis enseñado mucho en este tiempo. Y os tengo que decir que nadie camina si no hay una persona dispuesta a darte un abrazo, a darte la mano. Y yo os tengo que decir a vosotros que gracias porque me habéis dado la mano en este tiempo, porque me habéis dado el aliento para continuar. Por lo tanto, yo quiero deciros que gracias, gracia de corazón", ha arrancado Begoña Gómez.

El PSOE ha vuelto a convertir el amor entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez en parte del decorado electoral. En pleno mitin, ambos han intercambiado declaraciones de cariño desde el escenario. "Soy tan afortunada, primero por el apoyo y el cariño de las personas que más quiero que es mi familia, que son mis dos hijas, que es Pedro…", proclamaba Gómez, antes de que el presidente recogiera el guante y se declarase también "afortunado" por ser el "esposo y el padre de tus hijas". Sánchez también ha dedicado unas palabras a su madre durante el mitin. "Te quiero mamá", ha proclamado, antes de definirla como "la mejor madre del mundo".

En su estreno como "una militante de base", Begoña Gómez ha aprovechado para reivindicar el respaldo recibido y desplegar un discurso feminista que el PSOE todavía no había situado en el centro de su precampaña. La mujer del presidente ha asegurado que le han llegado cartas de cariño y apoyo "de todo el territorio español y del otro lado del Atlántico", antes de lanzar un mensaje dirigido a "las mujeres de la Transición".

"Durante demasiado tiempo hemos sido señoras de y ese tiempo ha terminado", ha proclamado Gómez, que ha reivindicado que ella "defiende y protege su trabajo y su familia". "Lo que queremos es seguir eligiendo nuestro camino, eligiendo nuestro tiempo, nuestros sueños, sobre nuestro cuerpo, sin ser continuamente cuestionadas", ha insistido tras ejercer como telonera de la exvicepresidenta María Jesús Montero.

La líder socialista en Andalucía ha recogido el testigo de Gómez con una encendida defensa de la esposa del presidente, a la que ha definido como "una mujer fuerte, de raza, generosa". "Te queremos", le ha dedicado la exvicepresidenta, antes de lanzarse a proclamar en varias ocasiones que el PSOE "va a ganar" el próximo 29 de noviembre.

Montero también ha querido responder a las críticas echando mano de una cita que ha atribuido erróneamente a Cervantes. "Ladran pues cabalgamos que decía El Quijote", ha proclamado la candidata socialista.

Tras ocho años en La Moncloa, el presidente ha reservado para el tramo de promesas electorales un anuncio que ha presentado como "un compromiso solemne": blindar en la Constitución, durante la próxima legislatura, la revalorización de las pensiones y el aborto.