Michavila desmonta el CIS: "La derecha le saca 15 puntos de ventaja a la izquierda al corregir el sesgo"

El presidente de la consultora demoscópica GAD3, Narciso Michavila, ha analizado en el programa En Casa de Herrero la encuesta preelectoral publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. A través de su cuenta oficial en la red social X, el sociólogo ha difundido los cuadros oficiales de distintos barómetros del organismo público: "Aquí las dos preelectorales para que podáis analizarlas", junto a dos ejercicios estadísticos para recalibrar las cifras oficiales en función de los antecedentes electorales de 2019 y 2023.

Según la lectura expuesta por Michavila en antena y en sus redes sociales, los datos brutos del estudio de 2026 otorgan al bloque de la derecha (PP y Vox) una estimación conjunta del 43,9% frente al 40,9% de las formaciones de izquierda (PSOE, Frente Amplio, Podemos, Compromís y Ara Més), lo que arrojaría una ventaja inicial de apenas 3,0 puntos porcentuales para el centroderecha. Sin embargo, el fundador de GAD3 sostiene que al corregir los sesgos detectados en anteriores citas electorales, la brecha entre bloques se amplía sustancialmente.

La prelectoral del CIS de hoy confirma que la derecha le saca 15 puntos a la izquierda (corrigiendo el sesgo de noviembre de 2019). pic.twitter.com/t0muJ1RD3e — Narciso Michavila (@nmichavila) November 12, 2026

Dos escenarios de corrección: referencia 2019 frente a 2023

Para ilustrar el impacto demoscópico, Michavila ha presentado dos tablas comparativas que ajustan la estimación actual del CIS según los márgenes de desviación registrados en las dos últimas convocatorias generales.

Aquí las dos prelectorales para que podáis análizarlas. pic.twitter.com/6cjhIaNENv — Narciso Michavila (@nmichavila) November 12, 2026

Con la corrección de noviembre de 2019, al sumar +6,1 puntos al bloque conservador y restar −6,5 puntos al bloque progresista, la derecha alcanzaría el 50,0% del voto ajustado frente al 34,4% de la izquierda, lo que supone una diferencia neta de +15,6 puntos porcentuales. Asimismo, ha compartido la corrección de julio de 2023: "Y para el que quiera corregir este sesgo con la preelectoral de 2023: la derecha le saca 10 puntos a la izquierda", ha señalado el sociólogo. Bajo este parámetro (+3,4 puntos para PP y Vox y −3,6 puntos para las fuerzas de izquierda), el bloque conservador se situaría en el 47,3% frente al 37,3% del bloque progresista (+10,0 pp de ventaja).

Y para el que quiera corregir este sesgo con la prelectoral de 2023: la derecha le saca 10 puntos a la izquierda. pic.twitter.com/Flm7FL46rU — Narciso Michavila (@nmichavila) November 12, 2026

Los datos oficiales publicados por el CIS

Junto a sus cálculos, Michavila ha puesto a disposición de los usuarios los cuadros comparativos de los estudios oficiales del organismo público. En la preelectoral de 2026 (Estudio nº 3584, con una muestra de 45.074 entrevistas), el CIS sitúa al PSOE en cabeza con un 33,3% de estimación sobre voto válido (28,7% en voto directo) y una horquilla de 134 a 143 escaños. El PP figura en segunda posición con un 25,5% (17,2% directo) y 98-106 diputados, seguido de Vox con un 18,4% (15,0% directo) y 57-65 escaños.

Para contextualizar el historial de estimaciones, el presidente de GAD3 ha adjuntado asimismo el Estudio nº 3263 (Macrobarómetro de octubre de 2019), en el que el centro público pronosticaba para el PSOE un 32,2% (133-150 escaños), un 18,1% para el PP (74-81 escaños), un 11,1% para Unidas Podemos (27-33 escaños), un 10,6% para Ciudadanos (27-35 escaños) y un 7,9% para Vox (14-21 escaños).