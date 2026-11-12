Sánchez arranca en Sevilla su campaña para resucitar el moribundo PSOE de Montero

Pedro Sánchez vuelve a Sevilla en busca de un milagro electoral. El presidente ha elegido el "corazón del socialismo" para arrancar su campaña e intentar resucitar un talismán que María Jesús Montero dejó hecho añicos en las elecciones autonómicas andaluzas del pasado mes de mayo.

El PSOE quiere convertir el acto en una demostración multitudinaria de músculo, pero detrás de la movilización de sus agrupaciones se esconde la preocupación de que su antiguo granero electoral ya no es territorio seguro.

Sánchez busca con este primer acto electoral una fotografía de fuerza, un escenario reconocible y un baño de militancia que permita alimentar el relato de que el PSOE conserva intacta su capacidad de movilización. Y pocas plazas tienen tanta carga simbólica para los socialistas como Sevilla. También forma parte de su táctica electoral ya que la provincia sevillana reparte doce escaños.

Sevilla fue la única provincia andaluza en la que el PSOE logró ser la fuerza más votada en las elecciones generales de 2023. Además, los socialistas han ganado allí todas las generales desde 1982, una hegemonía que convirtió a la provincia en uno de los grandes seguros electorales del partido. Pero el seguro empieza a caducar. En las últimas autonómicas, el PP arrasó en el pulso provincial con casi el 37% de los votos, frente al escaso 22,5% del PSOE.

La derrota tiene una lectura especialmente incómoda para Sánchez. Montero era la apuesta del socialismo para recuperar Andalucía y volver a conectar con un electorado que había ido alejándose del partido. Sin embargo, ni su peso político ni su condición de exvicepresidenta del Gobierno bastaron para frenar el avance del Partido Popular de Juanma Moreno.

La dirección socialista está llamando a filas a todas sus agrupaciones para que el acto tenga la mayor asistencia posible y proyecte una imagen ganadora. Sánchez abrirá el mitin en el auditorio de Fibes y después prolongará su despliegue mediático con una entrevista en directo en El perro andaluz, en La 1. Una nueva aparición en un formato amable y de bajo riesgo, lejos de escenarios incómodos donde el presidente pueda tener que afrontar preguntas más comprometidas.

Tras la huelga general por la vivienda de este miércoles y la votación este jueves en el Congreso de los Diputados de los decretos del Gobierno sobre vivienda, el PSOE pretende hacer una campaña de promesas tras ocho años en La Moncloa. Ya arrancó su estrategia cuando inició en Dos Hermanas, su precampaña electoral donde dijo que sus políticas de vivienda "no tienen fecha de caducidad". Esta localidad fetiche para Sánchez fue donde en 2017 anunció que pelearía por recuperar la Secretaría General del PSOE. Dos Hermanas fue entonces el escenario de su resurrección orgánica.

Pero la nostalgia no da votos y el recuerdo de aquella victoria interna difícilmente puede ocultar el deterioro de un PSOE que ha perdido buena parte de su antigua influencia en Andalucía. A la fuerza del PP se añade la fragmentación de la izquierda. A Podemos y Frente Amplio se suma ahora Adelante Andalucía, una nueva papeleta que puede dividir todavía más el voto de la izquierda y restar posibilidades al PSOE de concentrar los apoyos necesarios.