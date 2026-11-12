Sánchez tira de agenda internacional en campaña y recibirá el lunes a Lula da Silva en La Moncloa

Pedro Sánchez continúa exprimiendo su agenda institucional como presidente del Gobierno en plena campaña electoral hacia las generales del próximo 29 de noviembre. La última maniobra de La Moncloa pasa por recibir este lunes 16 de noviembre al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una cita que trasciende lo diplomático y que servirá para escenificar el respaldo del dirigente izquierdista brasileño al candidato socialista.

Según reconocen fuentes del propio Ejecutivo, además del encuentro oficial en el complejo presidencial, está previsto un acto paralelo con el objetivo expreso de arropar a Sánchez en la recta final hacia las urnas. El mandatario brasileño aprovechará una escala técnica en su viaje de regreso desde Antalya (Turquía), donde participa en la Cumbre del Clima, para brindar este balón de oxígeno al líder del PSOE.

Con unos sondeos que auguran un retroceso electoral para los socialistas, Sánchez lleva semanas aferrándose en sus mítines a la reciente victoria de Lula en Brasil, que se impuso contra pronóstico a Flavio Bolsonaro en la segunda vuelta del pasado 25 de octubre, como supuesto espejo de una remontada en España. Más allá del cálculo electoral, la agenda oficial de la reunión incluirá el repaso a las relaciones bilaterales y la promoción de iniciativas globales impulsadas por ambos gobiernos, como la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza o la plataforma Democracia Siempre.

De plantón a la Cumbre a gestos de sintonía

La visita de Lula a Madrid llega apenas unos días después de que el dirigente brasileño diera plantón a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en la capital española, excusándose en el cansancio acumulado tras su propia campaña electoral.

Un desaire al foro iberoamericano que compartió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tampoco acudió a la cita en Madrid y delegó la representación de su país en su ministro de Exteriores, Roberto Velasco. Precisamente, Sánchez ha mantenido este jueves por la mañana una conversación telefónica con la mandataria mexicana, extremo que ha sido desvelado por la propia Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria antes de que informara La Moncloa.

En videollamada con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, reafirmamos que la relación entre ambos países vive una etapa renovada de diálogo y colaboración. Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la… pic.twitter.com/jZvbwIwE6a — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 12, 2026

Según la versión facilitada por el Gobierno español, ambos dirigentes han puesto en valor la relación bilateral —pese a las tensiones diplomáticas de los últimos años— y han reivindicado su supuesta defensa conjunta de la "democracia" y el "multilateralismo", repasando los cinco acuerdos firmados en la Cumbre en materias como Protección Civil o Inteligencia Artificial.

Sánchez, además, ha querido destacar la exposición sobre México que acoge actualmente la Biblioteca Nacional y la próxima conmemoración, en 2027, del 50 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.