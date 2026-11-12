¿Se puede votar en otra provincia o ciudad el 29-N si estás de viaje? Lo que dice la Ley Electoral

Los fines de semana muchos son los que planean escapadas para olvidarse del trabajo y aprovechan para visitar nuevos rincones de España. Con la vista puesta en la cita electoral del próximo 29 de noviembre, los ciudadanos comienzan a planificar sus desplazamientos y compromisos personales. Entre quienes prevén encontrarse fuera de su municipio o provincia habitual durante la jornada de votación, surge una duda: ¿es posible acudir a cualquier colegio electoral del país y depositar la papeleta mostrando el DNI?

La respuesta del marco legal español señala que quien se encuentre de viaje el día de los comicios no podrá votar de forma presencial en una ubicación distinta a la que figura en el censo electoral oficial.

La LOREG no permite el voto presencial fuera de la mesa asignada

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la inscripción en el censo determina de manera unívoca el colegio y la mesa electoral en la que cada ciudadano tiene derecho a ejercer su voto, ya que las urnas de cada mesa contienen exclusivamente la lista de electores empadronados y asignados a esa sección concreta, es decir, es un censo cerrado.

Además, el sistema electoral español no contempla la posibilidad de acudir a una comisaría, oficina postal o colegio de otra provincia el mismo día de la votación para ejercer el derecho al sufragio en persona.

El voto por correo, única vía alternativa

Para los electores que no puedan acudir presencialmente a su colegio electoral el 29-N por viaje o desplazamiento, la LOREG habilita como único procedimiento legal el voto por correo.

El procedimiento consiste en tramitar la solicitud dentro del plazo oficial fijado por el calendario electoral, ya sea presencialmente en cualquier oficina de Correos con la documentación de identidad, o de forma telemática con certificado digital o DNI electrónico.

Tras la solicitud, la Oficina del Censo Electoral remite la documentación al domicilio temporal indicado por el elector, quien debe enviar su voto por correo certificado antes de la fecha límite fijada por la Junta Electoral Central.

Sin embargo, quien se encuentre fuera de su municipio el día de las elecciones y no haya solicitado el voto por correo dentro del plazo reglamentario, perderá la posibilidad de votar en dicha convocatoria.

Viajes y citaciones para la mesa electoral

Estar de viaje tampoco exime de forma automática a quienes resulten elegidos por sorteo para formar parte de una mesa electoral como presidentes o vocales.

La ley exige presentar una alegación justificada ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) correspondiente en un plazo de siete días desde la notificación. Para que un viaje sea aceptado como excusa válida, el elector debe demostrar que la reserva fue realizada con anterioridad a la convocatoria de los comicios y que la cancelación le ocasionaría un perjuicio económico o un trastorno grave. Corresponde a la JEZ valorar y resolver cada caso de forma individual.