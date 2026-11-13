Cayetana reta a Robles por la invasión de Ceuta: "No puedes no aplaudir a Sánchez y luego ir de número dos"

Cayetana Álvarez de Toledo ha lanzado este viernes en Ceuta un reto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para celebrar un debate público centrado exclusivamente en la situación de la ciudad autónoma y en la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo le pido un debate; no para hablar de los jueces, tampoco para pedirle un debate sobre el desastroso estado de las infraestructuras en España, tampoco se lo voy a pedir sobre la vivienda; hay muchos asuntos sobre los cuales podríamos debatir, pero le voy a pedir un debate para hablar de Ceuta y para hablar de la defensa nacional", ha afirmado.

Durante el primer acto oficial de campaña del Partido Popular en el Hotel Puerta de África, acompañada por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el candidato al Congreso por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, Álvarez de Toledo ha reclamado a Robles que rinda cuentas por su pasividad durante los días previos a la invasión y por el abandono al que ha sometido la ciudad.

Reto a Margarita Robles a un debate sobre Ceuta. ——

Hoy, en Ceuta.

Con @JuanVivasLara @pp_ceuta pic.twitter.com/DXCv7qm0Ua — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 13, 2026

La diputada del PP, número dos de la lista de Alberto Núñez Feijóo por Madrid, ha recordado que Robles visitó Ceuta hace apenas unos días y se definió como "caballa". No obstante, Álvarez de Toledo ha defendido: "Las mujeres caballas son bravas y valientes. Muy valientes, muy fuertes. Por tanto, yo le pido a Margarita Robles un debate". Álvarez de Toledo ha insistido en que ambas ocupan el segundo puesto en sus respectivas candidaturas por Madrid y que presentarse a las elecciones obliga a contrastar públicamente las posiciones. "No puedes no aplaudir a Sánchez y luego ir de número dos en su lista electoral", ha señalado. También ha reclamado a la ministra "tener el valor de debatir tus posiciones públicamente con tus rivales electorales".

La dirigente popular ha delimitado el contenido del posible encuentro a la defensa de Ceuta, la protección de la frontera y las responsabilidades políticas por lo ocurrido durante la invasión. Ha propuesto que el debate se celebre en la televisión que elija la propia Robles y ha dejado claro que esperará a ver si la ministra se atreve a aceptarlo.