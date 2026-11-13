UGT, un sindicato entregado al sanchismo para evitar la quiebra

Nunca como hasta ahora se había podido apreciar con tanta exactitud y plenitud la dependencia gubernativa de las llamadas grandes centrales sindicales, la UGT y Comisiones. La convocatoria de una huelga general política contra la oposición siguiendo instrucciones de Pedro Sánchez y sus estrategas responde a la pérdida absoluta de sentido y funciones de esos sindicatos, que hace décadas ya dejaron de representar a los trabajadores para convertirse en organizaciones al servicio de sus propias direcciones, unas élites sindicales cuya relación con el trabajo es absolutamente inexistente.

Que José María Álvarez y Unai Sordo no son precisamente unos estajanovistas es de sobra conocido. Y también es sabido que están tan en sintonía con el sanchismo que nunca han osado contradecir las decisiones del Ejecutivo, muchas de las cuales han resultado contraproducentes para los intereses de los trabajadores de todo tipo y condición y no digamos ya para los autónomos.

UGT y Comisiones no son más que rémoras del Gobierno, parásitos encajados en el sistema que dilapidan recursos públicos la mayor parte de las veces sin control alguno. Pero hay excepciones. Dos sentencias judiciales exigen a la UGT el pago de más de 27 millones de euros por fraude en el uso de subvenciones. El primero de los fallos reclama el pago de 18,31 millones; el otro, de 8,79 millones. En ambos casos se trata de sentencias relacionadas con el desvío de fondos para pagar sueldos, unos salarios que no pueden ser abonados a base de subvenciones como si fueran de uso discrecional, sino que se deben imputar a los fondos propios del sindicato. De modo que esos importes deben ser devueltos a las arcas públicas andaluzas, toda vez que corresponden a subvenciones recibidas por UGT-Andalucía.

Los sindicatos no podrían subsistir más de tres días desconectados de las vías de ingresos procedentes del erario público, de los fondos también públicos con los que hacen frente a todos los gastos, ya sean de funcionamiento, personal, representación, etcétera, etcétera, y de las excepcionales condiciones fiscales de que disfrutan basadas en obsoletos criterios sobre su supuesto servicio de interés general.

Todo es ficción, máscara y cara dura, tal como se ha podido comprobar en la vergonzosa huelga política organizada a mayor gloria de Pedro Sánchez. En el particular caso de UGT, la dependencia de Sánchez es tan obvia y bochornosa que prácticamente depende de la continuidad de Sánchez y, sobre todo, de Cándido Conde-Pumpido al frente del Tribunal Constitucional para sortear tan grave escollo económico. Dado que cabe recurso al Constitucional y dado quien preside ese tribunal, todas las opciones de la UGT pasan por obedecer a Sánchez, por remar a favor de su continuidad en Moncloa y por que Conde-Pumpido actúe como suele para favorecer los intereses de la izquierda y la extrema izquierda. Esa dependencia explica sobradamente la renuncia de la UGT a operar como un sindicato real para convertirse, igual que Comisiones, en un eslabón más de la maquinaria corrupta del sanchismo.