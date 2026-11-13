El desconocido detalle de la foto de Feijóo con Marcial Dorado que ha desvelado ante Jordi Wild

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado durante su entrevista en el pódcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild, el motivo por el que aparecía con crema aplicada en el torso en su conocida fotografía junto a Marcial Dorado en el verano de 1995. Al mostrar la instantánea tomada en un barco entre Bayona y las islas Cíes, el dirigente popular explicó que padecía una afección cutánea: "Esa crema era de un herpes zóster. Es para que no le toque el sol directamente", aclaró ante la ironía del presentador, que bromeó asegurando que "es lo que la gente quería saber".

La entrevista de Jordi Wild a Feijóo

Qué es el herpes zóster y por qué se protege del sol

El herpes zóster —conocido popularmente como culebrilla— es una infección provocada por la reactivación del virus de la varicela-zóster, el mismo agente causante de la varicela que permanece latente en el organismo durante años. La enfermedad produce ardor, dolor punzante y una erupción con ampollas dispuestas en una banda en un solo lado del cuerpo o de la cara que suele prolongarse entre 7 y 10 días.

Aunque no existe una cura definitiva, los medicamentos antivirales acortan el brote y reducen el riesgo de secuelas —como la neuralgia posherpética— cuando se administran dentro de las primeras 72 horas. Durante la fase activa de las lesiones cutáneas, la aplicación de lociones calmantes y la protección frente a la exposición solar directa resultan habituales para aliviar la irritación y evitar complicaciones en la piel.

La explicación de la foto de 1995 en la ría de Vigo

Más allá del detalle médico, Feijóo repasó el origen de la fotografía tomada hace más de tres décadas en la ría de Vigo, una instantánea que ha sido utilizada de forma recurrente por sus adversarios políticos en sucesivas campañas electorales. El líder del PP recordó que ya compareció a petición propia en el Parlamento de Galicia en 2013 para dar explicaciones y reiteró que conoció a Dorado a través de un compañero del Ayuntamiento de la Isla de Arosa.

"No había nada de narcotráfico. Lo que había es que se había dedicado en su momento y había tenido contrabando de tabaco", sostuvo Feijóo, subrayando que las imputaciones por narcotráfico se produjeron "tres o cuatro años después" de que cortase toda relación al enterarse de que tenía un juicio pendiente por contrabando —causa de la que, según apuntó, resultó absuelto—. "Soy responsable de mi biografía. Respondo por ella. Si en 30 años que llevo en esto, esto es lo que hay, pues mira, que la gente lo juzgue", sentenció.

Las fotos de Pedro Sánchez

Durante el intercambio en The Wild Project, el líder de la oposición contrapuso aquella fotografía de los años noventa con los escándalos que cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo lo que no tengo fotos es con prostitutas financiadas con fondos", espetó Feijóo, exigiendo que el jefe del Ejecutivo explique todas sus imágenes con el mismo nivel de detalle con el que él lo hizo en la Cámara gallega.

Ante las preguntas de Jordi Wild, el presidente popular insistió en cuestionar si en la financiación de las primarias socialistas hubo dinero procedente de los negocios de prostitución de su familia política: "Jordi, cada uno es responsable de sus fotos. Yo prefiero tener esta foto a toda la colección que tienes", concluyó antes de pasar a analizar otros casos de corrupción que afectan al PSOE.