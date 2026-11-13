El "Fary de la suerte": el curioso objeto que ha firmado Feijóo al cerrar su entrevista con Jordi Wild

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado su paso por el pódcast The Wild Project estampando su firma en el icónico póster de El Fary que preside el estudio de grabación de Jordi Wild. En el tramo final de la entrevista emitida este viernes 13 de noviembre, el presentador invitó al dirigente popular a dejar su rúbrica en el cartel —que será subastado con fines benéficos a finales de año—, un gesto que precedió al alegato electoral del candidato de cara a los comicios generales del 29 de noviembre.

La entrevista de Jordi Wild a Feijóo

La firma con rotulador azul en el "Fary de la suerte"

"Mira, todo el mundo que viene firma o pone algo en el Fary de la suerte. Fary. Y este Fary lo voy a subastar a una obra benéfica a finales de año", explicó Jordi Wild al ofrecerle un rotulador azul para que buscara un sitio libre en el decorado. Ante la acumulación de autógrafos de invitados anteriores, Feijóo optó por dejar una rúbrica breve en un espacio reducido: "Lo pongo en las iniciales porque ya no cabe casi nada".

El cartel del cantante madrileño se ha convertido en una de las piezas más reconocibles del programa desde diciembre de 2023, cuando sustituyó al antiguo póster de Justin Bieber tras ser subastado también por una causa solidaria. Por este lienzo han pasado en las últimas temporadas decenas de figuras del ámbito digital, deportivo y cultural, desde creadores de contenido como Ibai Llanos, ElXokas o IlloJuan hasta deportistas como Ilia Topuria y Gerard Piqué, además del escritor Arturo Pérez-Reverte.

El agradecimiento de Jordi Wild al equipo del PP

Antes de dar paso al mensaje final a cámara, Jordi Wild quiso destacar públicamente la disposición del equipo de campaña de Feijóo para cerrar la grabación en plena precampaña electoral, equiparándola con la de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. "Sois los dos equipos que me lo habéis puesto más fácil. Desde el primer momento me habéis hecho esto muy sencillo, dentro de que es difícil, evidentemente, en este momento hacer agendas y todo", agradeció el comunicador.

El alegato final de Feijóo mirando al 29-N

Tras la despedida en el estudio, Feijóo utilizó el minuto final concedido por el programa para dirigirse directamente a los electores con vistas a las urnas del 29-N, recordando que la campaña oficial arrancaba esa misma medianoche. El líder popular planteó una batería de preguntas sobre el deterioro de los servicios públicos, la sanidad, los trenes, la educación, los impuestos y el poder adquisitivo desde 2018 hasta 2026: "¿Viven mejor en el año 2026 que en el año 2018? Seguro que no".

Reivindicando sus 30 años de gestión y sus mayorías absolutas consecutivas en Galicia, el presidente del PP se presentó como "un político honesto y decente" y "fiable" frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Por eso os espero el día 29. Y si queréis un cambio, un cambio necesario en España, coged una papeleta del Partido Popular, os guste o no ese partido, pero coged la papeleta del cambio. España lo necesita".