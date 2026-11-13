El mecánico Ángel Gaitán publicará su entrevista a Santiago Abascal este domingo

Ángel Gaitán, el mecánico con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, ha anunciado este viernes la próxima publicación de una entrevista completa a Santiago Abascal, presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno. En un vídeo que ha publicado en X, Gaitán ha asegurado que la conversación se dará a conocer "entera, sin cortes", y ha añadido de forma explícita: "Esto no es RTVE". El propio Abascal ha compartido el mensaje en su cuenta de X. Así, un nuevo influencer se incorpora a la extraña campaña de entrevistadores de políticos.

El anuncio se produce tras la espantada del líder de Vox en la entrevista a la que se había comprometido con Jordi Wild, a apenas dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este lunes, Abascal concedió una larga entrevista en el programa La Revuelta, de TVE, que presenta David Broncano. Aquella grabación, que se extendió durante más de dos horas, molestó a Vox por los recortes que se realizaron en la emisión final y por el tono del encuentro.

Gaitán, además de influencer, es dueño del taller GT Automoción en Aranjuez y colaborador habitual del programa Horizonte de Iker Jiménez. Su popularidad nació gracias a los vídeos en los que explicaba averías, críticas sobre las prácticas del sector del automóvil y opiniones sobre asuntos de actualidad. El 4 de noviembre protagonizó un episodio en el Parlamento Europeo que acabó con el mecánico marchándose de la sala tras mostrar una botella de agua mientras gritaba a los diputados: "¡Esto es Europa! ¡Un tapón en una botella!".

Gaitán ha afirmado que se publicará el domingo la conversación íntegra, aunque no ha confirmado la hora. El anuncio ha generado un notable eco en redes sociales, donde muchos usuarios han interpretado la iniciativa como una respuesta a las críticas que recibió Abascal por no acudir a la entrevista en The Wild Project.