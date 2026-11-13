El PP convierte a Feijóo en un superhéroe de cómic para captar el voto joven en el arranque de campaña

El Partido Popular ha apostado por la estética de los cómics clásicos de Marvel en su estrategia digital de arranque de campaña para atraer al electorado más joven. La formación ha lanzado un vídeo electoral de animación bajo el lema "Feijóo, el cambio necesario", en el que el candidato a la Presidencia del Gobierno protagoniza una batalla épica contra un adversario animado con rasgos que recuerdan a Pedro Sánchez.

La pieza audiovisual, de un minuto y veinte segundos de duración, fue estrenada este viernes en Madrid durante el primer acto de campaña dirigido a jóvenes, en el que Alberto Núñez Feijóo estuvo acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.

"Soy un boomer, no me avergüenzo ni me escondo, pero entre el vídeo que habéis puesto hoy y los montajes que circulan por ahí por la campaña me da la sensación de que esto está yendo demasiado lejos. No sé si es mejor que me expliquéis qué está pasando por las redes o que es mejor que no me entere. Reconozco que me estoy divirtiendo", afirmó el líder popular ante los aplausos de los asistentes agradeciendo el apoyo de los populares.

De su infancia en Galicia a la batalla en la Plaza de Oriente

La animación arranca con un Feijóo vestido con camisa azul y pantalón que aterriza desde el cielo y golpea con los puños el asfalto de la Gran Vía madrileña, mientras suena una canción que corea su apellido. A continuación, el relato repasa sus orígenes en Galicia, mostrándolo de niño en la tienda familiar o tomando el tren en Santiago, para ilustrar su trayectoria de gestión al frente de la Xunta al ritmo de una letra que destaca sus años "tomando decisiones, años de escuchar y hacer".

El clímax de la cinta se traslada a la Plaza de Oriente, con el Palacio Real de fondo y un cielo teñido de rojo. Allí aparece el antagonista, un personaje de vestimenta negra, botas altas y mirada penetrante rodeado de "mentiras" que "cubre España de oscuridad", acompañado de un gran gorila de ojos enrojecidos.

Para hacerle frente, Feijóo se transforma y viste una armadura azul brillante de la que surgen rayos, una capa con la bandera nacional, un gran escudo y un martillo al estilo del personaje de Thor.

En la contienda participa también la cúpula del partido enfundada en trajes de superhéroe. Cuando el villano lanza un rayo y levanta un muro sobre la ciudad, los candidatos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, logran derribarlo volando. En el tramo final, el líder popular detiene con su escudo el ataque del enemigo, obligándolo a esconderse dentro de un ejemplar de la Constitución Española. Con el secretario general del partido, Miguel Tellado, a su lado, la escena concluye en una plaza soleada donde Feijóo choca el puño con una niña ante los aplausos de las familias.

La campaña del rapero 'Anotop At' en redes sociales

Esta apuesta audiovisual se suma a otra iniciativa impulsada en las últimas horas por Nuevas Generaciones del PP para conectar con el público juvenil a través del humor y los códigos de internet. La organización juvenil ha rescatado un recordado traspié dialéctico que Feijóo sufrió en una sesión parlamentaria, el lapsus "Anotop At…", para convertirlo en el apodo artístico del candidato.

A través de piezas generadas con inteligencia artificial, el partido presenta a Feijóo bajo esa identidad como un rapero o superhéroe que "farmea aura" (expresión juvenil utilizada para referirse a proyectar carisma). En la noche del jueves, coincidiendo con la tradicional pegada de carteles, la cuenta oficial del PP en la red social X difundió un vídeo en el que se ve al propio Feijóo en el interior de un vehículo observando con una sonrisa estas creaciones digitales.