El PSOE condiciona la presencia de Podemos en los debates a que también participe Alvise

La batalla electoral ha saltado de las urnas a los platós de televisión. El PSOE y el resto de formaciones políticas, incluido Podemos, se reúnen este viernes con la Academia de la Televisión para negociar las condiciones del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y los debates entre partidos. Una vez superadas las discrepancias sobre el formato de emisión entre la televisión pública y las cadenas privadas, el nuevo pulso se centra en el reparto de los atriles y en quién tendrá derecho a ocuparlos.

Podemos ha señalado directamente al PSOE, al que acusa de querer "vetar" su participación en el debate de grupos. Los socialistas niegan esa intención, aunque han introducido una exigencia que amenaza con complicar el acuerdo. Ferraz sostiene que, si la izquierda aparece con tres representantes —Pedro Sánchez, Ada Colau e Irene Montero, como referentes de los distintos espacios—, la derecha debe contar también con tres voces. En concreto, las del PP, Vox y Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, que no tiene representación en el Congreso.

El argumento de los socialistas es que no aceptarán un "debate asimétrico" con tres candidatos de izquierdas frente a dos de derechas. Así, aunque Ferraz insiste en que no pretende excluir a los morados, vincula su presencia a la entrada de Alvise Pérez en el debate.

Ferraz se escuda en la supuesta necesidad de mantener el equilibrio entre bloques para justificar su exigencia y evitar así que la izquierda, con Podemos y Frente Amplio —ambos herederos del espacio de Sumar—, tenga más representación y, por lo tanto, más fragmentación que la derecha. La paradoja es que el PSOE pretende resolver ese reparto de atriles dando entrada a Alvise Pérez, cuya formación ni siquiera cuenta con representación parlamentaria.

Las conversaciones están encabezadas por Miguel Tellado, por parte del PP, y Rebeca Torró, por el PSOE, que tratan de cerrar los términos de unos debates que llevan semanas encallados. Ambas formaciones coinciden en considerar "primordial" que se celebren.