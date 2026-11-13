El PSOE se agarra a trackings internos para alimentar la esperanza en sus bases

Sin llegar al subidón demoscópico del CIS de José Félix Tezanos, que dispara las expectativas socialistas hasta los 134-143 escaños —entre 13 y 22 más de los que tiene actualmente—, Ferraz ha encontrado en sus propios trackings electorales un argumento para insuflar optimismo a sus bases. Fuentes socialistas aseguran que sus sondeos internos arrojan mejores perspectivas que las que manejaban en 2023, que la tendencia de las últimas semanas juega a su favor y que Pedro Sánchez estaría recuperando terreno frente a un Partido Popular que, según sus análisis, no estaría cumpliendo las expectativas.

En Ferraz hablan incluso de una movilización "histórica". Aseguran liderar tanto la intención de voto como la preferencia por Pedro Sánchez para presidir el Gobierno y el respaldo a un Ejecutivo de izquierdas. Además, sostienen que el trágico accidente ferroviario de Urda no ha tenido un impacto negativo en sus expectativas electorales ni ha provocado un retroceso en sus estimaciones de voto. Un discurso de confianza que, sin embargo, convive con la preocupación por el elevado volumen de indecisos, cuya movilización consideran determinante para el resultado.

Y es que, pese al optimismo que trasladan públicamente, los propios socialistas admiten que el escenario continúa muy ajustado. Por este motivo, han intensificado sus llamamientos a la participación. En Ferraz sostienen que el cuadro electoral ha experimentado un cambio significativo en apenas cinco semanas, pasando de una ajustada mayoría de PP y Vox a un panorama mucho más abierto. Sus estimaciones, frente a lo que dibujan los sondeos privados, apuntan a una evolución favorable para el PSOE, frente a un PP que estaría perdiendo impulso y un Vox que habría frenado su crecimiento.

Las perspectivas tampoco invitan al entusiasmo entre sus socios de izquierda. Podemos afronta una campaña con serias dificultades para garantizar su presencia en el Congreso y se mueve entre la posibilidad de obtener representación y el riesgo de quedarse fuera de la Cámara. Una de sus principales opciones para lograr escaño estaría en Alicante, donde María Teresa Pérez encabeza la candidatura, según apuntan varias fuentes a la izquierda del PSOE. Este escenario dejaría en una posición comprometida a Irene Montero, número uno por Madrid, que podría quedarse sin acta de diputada.

Tampoco los trackings socialistas contemplan que el Frente Amplio logre superar la barrera del 10% de los votos. Pese a ello, en Ferraz confían en que la representación de otras formaciones, como Adelante Andalucía o EH Bildu, contribuya a completar los apoyos necesarios para reeditar un Gobierno de coalición.

De ahí que Ferraz haya situado el "voto útil" y el "todo al rojo" en el centro de su estrategia electoral, con el objetivo de concentrar el voto de izquierdas en torno al PSOE. Los socialistas vuelven a recurrir al discurso de contención frente a la "ola ultra" y presentan un eventual cambio de Gobierno no como una alternancia democrática, sino bajo el término de "involución".