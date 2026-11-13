Feijóo se sincera con Jordi Wild: Ayuso, pensiones y Vox

Alberto Núñez Feijóo ha salido bien parado de la charla con Jordi Wild, que el youtuber planteó con dos compañeros identificados como "verificadores" detectar posibles datos erróneos del candidato. Una hora y media de conversación en la que el presidente del PP ha hablado de muchos temas: economía, Vox, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o su pasado en la Xunta.

El PP ha publicitado todo lo posible la entrevista -a diferencia del PSOE con la de Pedro Sánchez- evidenciando que salen muy satisfechos del examen. De hecho, Feijóo pidió alargarla un cuarto de hora más cuando su equipo le pedía concluir ya la conversación para poder continuar con sus compromisos electorales.

"Yo cumplo mi palabra", ha sido su primer compromiso, presumiendo de haber mantenido la entrevista con Wild, a diferencia de Santiago Abascal, que la canceló 24 horas antes de haberse comprometido a realizarla. Una decisión que ha generado una fuerte polémica, y que Feijóo ha dicho "respetar", sin querer entrar en más valoraciones, salvo la de defender su propia estrategia de acudir al encuentro.

En cuanto a la exigencia de Vox sobre la 'prioridad nacional' para la concesión de ayudas, Feijóo ha asegurado que "en en este momento, decir que la nacionalidad es el único requisito para una ayuda social, lo hemos estudiado, y la conclusión es que es ilegal", aunque ha defendido otorgar ayudas en función del arraigo, lo que primaría a los españoles frente al resto.

Preguntado por las pensiones, el líder del PP ha defendido que se mantendrá la edad de jubilación en 67 años y garantizará su revalorización y viabilidad. Por primera vez, ha rebajado su compromiso de reducir impuestos, a la espera de saber el estado de las cuentas del país. "Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos, pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas de mi país", ha dicho, mostrando "muchas dudas" por la posible "ocultación de gasto".

Feijóo ha sugerido que el ministerio de Hacienda sería prioritario para el PP en una futura negociación con Vox para gobernar, dado su compromiso de aprobar dos presupuestos en 2027: uno para el año en vigor en primavera y otro a finales del próximo año para que se aplique en 2028. El líder del PP ha desvelado que tiene algunos ministerios innegociables, pero ha defendido que "no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo".

Preguntado por las acusaciones de Koldo contra el PP, Feijóo ha negado de forma tajante que le hayan ofrecido un millón de euros, aunque ha admitido que el abogado del partido ha podido hablar con el del condenado en el marco del juicio celebrado contra él, dado que los populares eran acusación popular.

Sobre su relación con Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha dejado claro que quienes hablan de una posible mala relación "no han conseguido dividir al PP". "A mí me cae bien personalmente, ¿qué somos estilos distintos? por supuesto", ha dicho, elogiando su mayoría absoluta como aval para presidir el PP de Madrid.

El pasado de Feijóo

El momento más tenso de la conversación ha sido cuando Jordi Wild le ha preguntado por la foto con Marcial Dorado, que Feijóo ha explicado de forma extendida. "Soy responsable de mi biografía, si en 30 años esto es lo que hay, que la gente lo juzgue", ha dicho, después de decir que cuando le fotografiaron era contrabandista de tabaco, no narcotraficante, y "yo lo desconocía". "Fui con un compañero de la Xunta que era su amigo", ha dicho.

Sobre su desconocimiento del inglés, Feijóo ha reconocido que ha intentado estudiarlo, que cree que un presidente debería conocer este idioma, pero ha aseverado: "Yo no sé inglés, pero sé gobernar, y yo no insulto a ningún idioma", en referencia al catalán, el vasco o el gallego, especialmente teniendo en cuenta que Wild es también catalán.

Preguntado por su opinión sobre sus rivales políticos -Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau- ha dicho del presidente que ha sido una "gran decepción", reprochándole sus insultos; sobre el líder de Vox ha elogiado que "ha hecho algo que no es fácil, crear un partido y convertirse en la tercera fuerza del país. Por último, sobre la candidata de Frente Amplio, que "gestionó muy mal como alcaldesa en Barcelona".