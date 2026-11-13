El socialismo es un trastorno

Si el tabaquismo, la depresión, el insomnio o el narcisismo son trastornos que requieren tratamiento según la OMS, no hay razón para que no incluyan en la lista al socialismo. Hace unos meses un estudio indagaba si los conservadores están mentalmente más sanos que los progresistas. Lo firman investigadores de Tufts University y de la Yale University, con 60.000 participantes, y arroja un dato asombroso: los de derechas exhibieron un 20-25% más de evaluaciones positivas sobre su salud mental que los de izquierdas.

He leído artículos de tipos sorprendidísimos por estos resultados. Supongo que era imposible siquiera sospechar que tipos que promueven el aborto, la eutanasia, la amputación de órganos sexuales a menores, el laicismo, el multiculturalismo, los impuestos altos, el homosexualismo, el ambientalismo, las tasas verdes, las pajitas de cartón, el gran Gobierno, el islamismo, el antisemitismo, el feminismo, la envidia, que coquetean con las dictaduras de túnica y babucha, que dan pellizquitos de mosca a los líderes comunistas, y que adoran la socialdemocracia europea, están mal de la cabeza.

Imagino que también habrá quien se sorprenda de que tipos que defienden la familia tradicional, depositan en Dios sus esperanzas, practican la caridad libremente, promueven valores humanos, traen hijos al mundo, trabajan honradamente para ganarse lo suyo sin pedirle nada a nadie, están a favor de la vida, se sienten orgullosos de su nación y cultura, aman los impuestos bajos y el Gobierno pequeño, y adoran la libertad y el estilo de vida que representan históricamente a Occidente, sean más felices.

Una pregunta interesante es si los progres son más tristes porque son progres, o son más progres porque son más tristes. En mi opinión no hay una causalidad, sino, como ocurre en ciertas enfermedades, un círculo vicioso que se retroalimenta. No sé. Pensemos algún ejemplo. Si crees que robar al que más y mejor trabaja para dárselo al que menos produce es una heroicidad, tienes el alma podrida; y si te atreves a negar que una parte importante de los subsidios procedentes de esos robos, llamados impuestos, lejos de incentivar al subsidiado le animan a seguir improductivo para siempre, tu enfermedad se llama incompetencia, y puedes presumir de un simpático desconocimiento sobre la naturaleza humana.

Los progresistas tienden a creer que el hombre es bueno por naturaleza, de modo que, cada vez que ven el telediario, sus expectativas de felicidad saltan por los aires, y su frustración se anquilosa en su corazón decepcionado. La derecha, por el contrario, no confía en la bondad natural del hombre, primero porque lo conoce, y segundo porque recuerda que la tradición cristiana nos habla de una inevitable inclinación al mal; en conclusión, un conservador no se siente lo más mínimo decepcionado por el salvajismo de los hombres. De hecho, los de derechas sabemos que todo hombre es capaz de los peores horrores. Quizá por eso nos gusta la libertad unida a la responsabilidad o, en su defecto, la libertad unida a la ley y el orden. Y la educación en valores, que ayuda a contener a la bestia que llevamos dentro.

Se mire como se mire, el socialismo, como el comunismo, o lo que sean ahora los wokistas 2.0, parte de una mentira y se ahoga en un puñado de engaños. Si no es una tara, se parece mucho. Es un sistema que no funciona —desde Cuba hasta la Rusia soviética—, por eso solo puede generar frustración, además de pobreza, que tampoco ayuda al equilibrio mental de las gentes. De nuevo, véase "Cuba".

No estoy sugiriendo ni por asomo que debamos enviar al psicólogo a todos los socialistas, porque eso arruinaría también nuestras economías, y eso suele producirles un placer casi sexual, un disfrute mayúsculo que ni siquiera ocultan, como podemos comprobar a menudo en la risa alocada de Sánchez celebrando sus grandes éxitos, la misma que tronó anoche en La 1. Pero no estaría de más que dejásemos de tratar al socialismo como una corriente ideológica inofensiva, inocua, equiparable a las demás, y comenzásemos a considerarlo un trastorno social y psicológico de graves consecuencias; a menos que quieras considerar el tabaquismo una interesante y original aportación a la respiración humana.