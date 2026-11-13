La inesperada confesión de Ada Colau a Jordi Wild sobre su ataque a Cayetana Álvarez de Toledo

La candidata de Frente Amplio a la Moncloa y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido durante su entrevista en The Wild Project, conducido por Jordi Wild, que se excedió al cargar contra el entorno de Cayetana Álvarez de Toledo en un reciente mitin celebrado en la Ciudad Condal. Preguntada por qué reproche público le molesta porque asume que contiene parte de razón, la dirigente de izquierda admitió que en ocasiones resulta "demasiado vehemente" y que llega a emplear "alguna palabra gruesa".

El arrepentimiento tras el mitin de Barcelona

La polémica se originó hace apenas unos días, cuando Colau reaccionó en un acto electoral en Barcelona a la propuesta de Álvarez de Toledo de suprimir los pinganillos en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 29 de noviembre. En aquel mitin, la aspirante de Frente Amplio se refirió de forma sarcástica a la número dos del PP por Madrid como "la marquesa Cayetana" y lanzó una advertencia fiscal directa contra ella y su círculo: "Señora Cayetana, a usted y a sus amigos pijos los vamos a freír a impuestos".

Aunque durante su conversación con Jordi Wild defendió su derecho a confrontar políticamente con la diputada popular y sostuvo que los adversarios deben aceptar las réplicas en el debate público, Colau confesó que se arrepiente de haber recurrido a descalificaciones generalistas sobre su entorno. "Dije 'sus amigos pijos' y creo que ahí hubo gente que dijo: '¿A quién le estás llamando pijo?'. Utilizar palabras así de forma... Estaba generalizando demasiado, entonces alguien me hizo esa crítica y pensé: 'Bueno, pues es verdad que a lo mejor...'", admitió la exregidora.

El choque fiscal y el reproche de la Colau activista

En el mismo intercambio, Jordi Wild cuestionó la dureza de las expresiones fiscales utilizadas por la dirigente de Frente Amplio —como "crujir" o "freír a los ricachones"—, recordando que ese planteamiento suena "un poco a confiscatorio" frente al límite fijado por la Constitución. Colau replicó defendiendo que su programa económico responde a "socialdemocracia básica, es decir, redistribuir la riqueza", manteniendo así la ofensiva tributaria que la propia Álvarez de Toledo había resumido días antes en la red social X como "el indigesto menú sanchista" tras las amenazas de Colau y de la dirigente separatista Miriam Nogueras.

Comer pinganillos y freír a impuestos. Gracias, @miriamnoguerasM y @AdaColau Un resumen perfecto del indigesto menú sanchista. —— pic.twitter.com/Ksjf0lvNHN — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 7, 2026



Previamente, en la batería de preguntas rápidas de cierre, la exalcaldesa había respondido sobre qué le reprocharía la Ada Colau activista a la Ada Colau política tras su paso por las instituciones. "Sobre todo le exigiría que hiciera siempre lo máximo posible. Le diría: 'No olvides de dónde vienes, haz todo lo que puedas y más', por ejemplo en vivienda", señaló.

La réplica de Jordi Wild: "Creo que eres demasiado idealista"

Al término de la entrevista, Colau devolvió la pregunta al presentador para conocer qué crítica haría él a su discurso político. Jordi Wild le respondió de forma directa que considera sus planteamientos alejados de la realidad: "Es en serio, creo que eres demasiado idealista. Creo que yo tengo una visión más cínica del mundo, más mala. Yo te escucho a ti y digo: 'Qué bonito', pero yo ese mundo no lo veo".

El comunicador insistió en que el mundo actual "es mucho más sucio, es más jodido" de lo que proyectan las propuestas de la candidata de Frente Amplio, cerrando así el bloque final de su entrevista.