La Junta de Extremadura cancela un seminario por la participación de 'Barbijaputa'

Giro drástico en la celebración del controvertido seminario online organizado por la Asociación de Mujeres Malvaluna. La Junta de Extremadura ha decidido cancelar y retirar toda autorización y respaldo institucional a la jornada titulada "Centro de Menores, infancia tutelada y violencia institucional", que corría a cargo de la activista identificada como Barbijaputa y que figuraba en la cartelería oficial con los logotipos de la administración autonómica.

Según señalaba la convocatoria oficial del evento estaba programado para celebrarse en modalidad online el próximo lunes 16 de noviembre a las 17:30 horas.

Patrocinado por la Junta de Extremadura. pic.twitter.com/BYk7VBX7qC — Ortopedia Conde, S.L. (@club_conde) November 12, 2026

Rechazo frontal por manifestaciones antisemitas

La Administración regional ha tomado esta determinación tras considerar especialmente graves las manifestaciones de carácter antisemita atribuidas a la ponente y difundidas públicamente a través de las redes sociales.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha subrayado que dichos contenidos resultan radicalmente incompatibles con los principios rectores de respeto, convivencia, igualdad y tolerancia que deben guiar la actuación de la Junta de Extremadura y cualquier iniciativa respaldada con fondos públicos.

Financiación retirada y veto a la actividad

El destino de las partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia contra la mujer vuelve a generar polémica. A raíz de esta situación, el departamento autonómico ha comunicado a la Asociación de Mujeres Malvaluna que "no autorizará ni financiará esta actividad", subrayando de forma tajante que el seminario "tampoco encuentra encaje en las actuaciones subvencionadas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ni en el ámbito de las competencias que tiene legalmente atribuidas".

Asimismo, la Junta de Extremadura ha zanjado la polémica advirtiendo de forma tajante que "no permitirá la celebración de actividades de esta naturaleza en ninguno de los centros dependientes de la Administración autonómica".

La tuitera y colaboradora de medios como El Diario y Público, conocida como Barbijaputa, con cientos de miles de seguidores en la red social X, ha fomentado públicamente el odio contra la colectividad judía y judía-israelí, humillando a las víctimas del Holocausto y trivializando dicho genocidio, como denunció Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) en octubre del año pasado. Por estos delitos, la tuitera se sentaría en el banquillo de los acusados "por delitos de provocación a la discriminación y al odio, así como por difamación o lesión a la dignidad del colectivo judío, entre otros".

La tuitera se amparó en la libertad de expresión y en que la ultraderecha había "sacado de contexto" alguno de esos mensajes en los que, por ejemplo, acusaba a Hitler de ser "un cutre" por no "acabar el trabajo".